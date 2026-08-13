Annullare o spostare il GP del Qatar? La MotoGP corre contro il tempo

Calendario strapieno e incognita Qatar : in MotoGP si valutano tutte le possibilità, ma il tempo stringe...

Lo scorso marzo era giunto l' annuncio del rinvio del Gran Premio del Qatar da aprile al weekend dell'8 novembre, a causa della crisi in Medio Oriente. Da allora sono passati mesi, i tempi sono sempre più stretti e tenere l'appuntamento MotoGP appare sempre più difficile. La nuova data era stata fissata come soluzione per salvare l'evento nel calendario nel Motomondiale, ma continua a non esserci alcuna garanzia che la gara si svolgerà...

Decisione finale a metà settembre?

Altri campionati hanno già depennato il Qatar dal proprio calendario 2026, spostandosi altrove, mentre la MotoGP ancora attende. Ma per quanto? Non si può certo aspettare novembre per capire come muoversi, tutto dovrà essere deciso con largo anticipo per ovvi motivi logistici e organizzativi. La scelta potrebbe essere in linea con quella della Formula 1: il presidente e CEO Stefano Domenicali ha parlato di "scadenza" a metà settembre, un tempo che appare adatto anche per il Motomondiale. Anche perché sarà il periodo più caotico dell'anno, con tutte le trasferte asiatiche/oceaniche concentrate in poche settimane: GP Giappone 4 ottobre, GP Indonesia 11 ottobre, GP Australia 25 ottobre, GP Malesia 1° novembre, a cui seguirebbe il GP Qatar nel weekend 8 novembre, per poi passare in Portogallo e Spagna (Valencia) per il finale di stagione.

Annullamento o cambio di zona?

Nessuno dei due casi sarebbe una prima volta per il Mondiale MotoGP. Un qualsiasi campionato inevitabilmente dipende sia dai contesti internazionali che dal meteo, che nel corso della storia hanno portato a improvvise cancellazioni, o spostamenti nel caso di zone critiche come in questo caso. Un annullamento forse non dispiacerebbe troppo né ai team né ai piloti in un calendario molto intenso da ben 22 GP com'è diventato come quello della MotoGP... Oppure si può spostare da qualche altra parte. Chissà, memori della pandemia di qualche anno fa, potrebbe essere fattibile riprendere il format di due GP stagionali su uno stesso circuito? Od anche, scegliere un tracciato non presente in calendario, chi lo sa... I mesi passano e siamo già ad agosto, e non ci sono molte opzioni tra cui scegliere: per Liberty Media e MotoGP Sport Group Entertainment è una corsa contro il tempo.