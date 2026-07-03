Kawasaki perde Valin per lesione, griglie povere MXGP/MX2 in Sudafrica: orari TV e streaming

Mathis Valin assente per infortunio, Kawasaki perde il suo pilota MX2. Ma tra questa categoria e la MXGP non ci sono griglie ricche per il GP in Sudafrica...

L'incidente da paura in Portogallo ha lasciato conseguenze a Mathis Valin (Kawasaki MX2), costretto quindi a saltare il round di questo weekend in Sudafrica . Si aggiunge ad esempio alle assenze già registrate di Kay De Wolf, Andrea Bonacorsi, Mattia Guadagnini in MXGP... Nel suo caso di parla di guai fisici, ovvero lesione al polso e compressione vertebrale, ma non bisogna sottovalutare i costi logistici ed i calendari ricchi di impegni. Non mancheranno i maggiori protagonisti delle due classi, ma le griglie di partenza che mostrano 26 piloti per le 450 e 21 per le 250, wild card incluse, sono piuttosto scarne in un Mondiale Motocross. Se a Montevarchi abbiamo avuto la massima partecipazione con 40 piloti per categoria, l'inversione di tendenza s'è vista appena una settimana dopo ad Agueda in Portogallo (48 in tutto), e anche sul tracciato vicino a Johannesburg non andrà meglio.

Kawasaki perde il suo perno MX2

"Seguendo il parere dei medici, Mathis non parteciperà agli eventi del Mondiale Motocross fino a quando non sarà ritenuto idoneo a tornare in pista". La nota del marchio giapponese è chiara: nessun ritorno prematuro, massima attenzione sia all'infortunio al polso che a quello più delicato alle vertebre. Valin, che stava comandando la gara di qualifica del GP Portogallo prima del botto, dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli prima del via libera per tornare ad allenarsi, e solo in seguito di penserà al semaforo verde per tornare a competere.

“Cose del genere possono capitare, le accettiamo come parte integrante dello sport" è stato il commento di Antti Pyrhonen, team manager di Kawasaki Racing. "Lo staff medico e quello presente in pista in Portogallo hanno fatto un ottimo lavoro, ora tocca ai nostri professionisti medici guidare Mathis verso il pieno recupero della forma fisica. L'obiettivo principale ora è definire un percorso strutturato per il ritorno alle corse”.

Bassa partecipazione al GP Sudafrica?

Da domani, con le prime prove, avremo tutte le conferme. Jago Geerts però ad esempio ha già annunciato la sua assenza, assieme quindi al team MRT Beta, di cui è rimasto unico pilota MXGP dopo l'addio di Rick Elzinga (passato in Van Venrooy KTM). "Mi dispiace non poter disputare il GP del Sudafrica di questo weekend, ci vediamo in Inghilterra!" ha scritto sui suoi social. I numeri che vi abbiamo detto inizialmente denotano una partecipazione abbastanza bassa a questa tappa africana, la prima da 18 anni, a 1800 metri sul livello del mare e nuovissima per tutti i rappresentanti del Mondiale Motocross. Le ragioni sono inevitabilmente legate ai costi da sostenere per le squadre, gli spostamenti soprattutto al di fuori dell'Europa richiedono sempre oneri finanziari non indifferenti...

Gli orari in Italia

Sabato 4 luglio (diretta integrale mxgp-tv.com)

15:15 MX2 Qualifying Race

16:00 MXGP Qualifying Race

Domenica 5 luglio (diretta integrale mxgp-tv.com)

12:00 MX2 Gara 1

13:00 MXGP Gara 1

15:00 MX2 Gara 2

16:00 MXGP Gara 2

Domenica 5 luglio - RAI Sport

19:00 MX2 Gara 2 (differita)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta)

Rai Sport Play

15:00 MX2 Gara 2 - diretta streaming