Marc Marquez: "Potevo avere il doppio dei soldi"

Marc Marquez
ha vissuto un weekend di MotoGP molto difficile ad Assen, nonostante fosse reduce da due vittorie consecutive. Una stagione di alti e bassi per il fuoriclasse della Ducati, alle prese con un infortunio non ancora smaltito. Il pilota #93 ha riflettuto sul suo passato, presente e futuro, rivelando alcuni retroscena di vita privata e professionale inediti.
Il futuro dopo la MotoGP
Più volte il fenomeno di Cervera ha ribadito che il titolo conquistato nel 2025 rappresenta l'apice delle sue ambizioni. Vincere il settimo mondiale nella classe MotoGP, con un costruttore diverso dalla Honda, è forse la massima ambizione che abbia potuto toccare. Tutto quello che verrà da qui in poi sarà un surplus. Una minima parte del suo pensiero è già rivolta al "dopo", quando deciderà di appendere il casco al chiodo. L'unica certezza, per il momento, è di non voler passare alle corse automobilistiche, nonostante la passione per le quattro ruote. "No, perché nella vita bisogna scegliere la propria strada. Penso di aver scelto quella giusta per me. Non so, diciamo che potrei provare le auto, sebbene non sarò mai un Hamilton o un Verstappen".
I nuovi record
Dopo il terribile incidente di Jerez nel 2020, e le sette operazioni al braccio seguenti, qualcosa è cambiato nel carattere di Marc Marquez. Ha perso la sua indomita spregiudicatezza, quella continua ricerca di andare oltre il limite, l'impavidità dinanzi alle cadute. E i record non sono più un chiodo fisso. "Dopo tutto quello che ho vissuto tra il 2020 e il 2023, è un dono per me essere qui. Quindi non aveva più senso pensare ai record", ha dichiarato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Sono in pace con me stesso dopo il GP di Motegi dell'anno scorso, quando ho dimostrato di essere ancora capace di vincere".
Marquez cittadino spagnolo
Il fuoriclasse della MotoGP ha parlato anche della sua situazione fiscale e del motivo per cui non vive in un paradiso fiscale come tanti suoi colleghi. Attualmente Marquez vive a Madrid, in un quartiere residenziale, dove possiede una maxi villa con piscina
e tanti altri comfort del valore di oltre 10 milioni. "Ho avuto una casa ad Andorra per quasi quattro anni, ma no ho mai vissuto veramente lì e non ho mai pagato le tasse lì. Perché, in fin dei conti, Cervera dista un'ora di macchina da Andorra... Vivendo sempre in Spagna, ho la metà di quello che potrei avere, ma mi sono sempre posto delle domande. 'Se avessi il doppio, cambierebbe la mia vita?' La risposta era no. 'Se avessi il doppio in banca, cambierebbe il mio stile di vita?' La risposta era ancora no. Credo ci sia un senso di giustizia, un senso civico: chi ha di più dovrebbe pagare di più. Entro certi limiti, ovviamente…
".
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