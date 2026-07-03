Marc Marquez: "Potevo avere il doppio dei soldi"

Marc Marquez ha vissuto un weekend di MotoGP molto difficile ad Assen, nonostante fosse reduce da due vittorie consecutive. Una stagione di alti e bassi per il fuoriclasse della Ducati, alle prese con un infortunio non ancora smaltito. Il pilota #93 ha riflettuto sul suo passato, presente e futuro, rivelando alcuni retroscena di vita privata e professionale inediti.

Il futuro dopo la MotoGP

Più volte il fenomeno di Cervera ha ribadito che il titolo conquistato nel 2025 rappresenta l'apice delle sue ambizioni. Vincere il settimo mondiale nella classe MotoGP, con un costruttore diverso dalla Honda, è forse la massima ambizione che abbia potuto toccare. Tutto quello che verrà da qui in poi sarà un surplus. Una minima parte del suo pensiero è già rivolta al "dopo", quando deciderà di appendere il casco al chiodo. L'unica certezza, per il momento, è di non voler passare alle corse automobilistiche, nonostante la passione per le quattro ruote. "No, perché nella vita bisogna scegliere la propria strada. Penso di aver scelto quella giusta per me. Non so, diciamo che potrei provare le auto, sebbene non sarò mai un Hamilton o un Verstappen".

I nuovi record

Dopo il terribile incidente di Jerez nel 2020, e le sette operazioni al braccio seguenti, qualcosa è cambiato nel carattere di Marc Marquez. Ha perso la sua indomita spregiudicatezza, quella continua ricerca di andare oltre il limite, l'impavidità dinanzi alle cadute. E i record non sono più un chiodo fisso. "Dopo tutto quello che ho vissuto tra il 2020 e il 2023, è un dono per me essere qui. Quindi non aveva più senso pensare ai record", ha dichiarato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Sono in pace con me stesso dopo il GP di Motegi dell'anno scorso, quando ho dimostrato di essere ancora capace di vincere".

Marquez cittadino spagnolo