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Marc Marquez resiliente: "Non voglio esaurirmi per la MotoGP"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 02 luglio 2026 alle 9:57
Marc Marquez
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La doppia vittoria in Ungheria e Repubblica Ceca aveva rilanciato Marc Marquez verso il vertice della classifica MotoGP. Il settimo posto in Olanda ha ridimensionato i piani del campione di Cervera, alle prese con i postumi di un infortunio e con una stagione costellata di alti e bassi. Ci sono altri due anni di contratto (appena ufficializzati) con Ducati, ritornare ad essere campione del mondo sarà un'impresa davvero complicata per il #93.

Il braccio desta ancora problemi

"Decidete voi quando ritirarvi e fatelo nel momento migliore, senza soffrire. Se siete felici alla fine della vostra carriera, vorrete rimanere in questo mondo", ha detto Marc Marquez alla vigilia del weekend di MotoGP ad Assen. Da poco la Casa di Borgo Panigale aveva annunciato ufficialmente il rinnovo per altri due anni, nonostante i tanti rumors che si rincorrevano sul suo futuro e sulle condizioni di salute. Ma la spalla del fuoriclasse catalano continua a dare problemi e destare preoccupazioni. Anche per questo i vertici della Ducati hanno deciso di ingaggiare e affiancargli un asso della classe regina come Pedro Acosta.
Due mesi fa Marquez si è sottoposto all'ultimo intervento chirurgico, il settimo dal 2020, a causa di infortuni al braccio destro. Più volte ha ripetuto e confermato che le operazioni hanno segnato il suo stato di forma e spostato il baricentro del suo limite. Difficile prevedere il suo futuro, se rispetterà le due stagioni di contratto o deciderà di ritirarsi prima. Adesso c'è un'altra tappa da disputare prima della pausa estiva, al Sachsenring, uno dei circuiti talismani di Marc. Al rientro dalle vacanze, tra riposo e riabilitazione, vedremo a che punto è la condizione del braccio e della spalla destra.

Con Marquez... mai dire mai

Un dato è certo: le sofferenze a causa dei numerosi infortuni hanno fatto sì che non sia più ossessionato dalla conquista del decimo titolo mondiale. "Sarei estremamente orgoglioso se vincessi un decimo titolo, ma ritirarmi con nove o dieci non cambierebbe la mia vita". L'obiettivo principale di Marc Marquez è di concludere la carriera divertendosi, certo ormai che sarà ricordato come una 'MotoGP Legend'. "Non voglio esaurirmi a causa della MotoGP", ha ammesso in un'intervista esclusiva a Dazn.
Il grosso della sua vita professionale è fatto, manca la ciliegina sulla torta e magari superare i nove titoli di Valentino Rossi. O, forse, la conquista del titolo MotoGP 2025 con Ducati rappresenta già l'ultima grande missione di Marquez. Sarà il tempo a darci una risposta. Ma se Gigi Dall'Igna e i suoi uomini hanno deciso di ripuntare su Marc, allora possiamo essere sicuri che ci regalerà ancora tante emozioni.

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Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

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