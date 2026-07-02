Gresini Racing conferma i suoi piloti per il Mondiale MotoGP 2027: Dani Holgado, esordiente in arrivo dalla Moto2, e Joan Mir, in uscita da Honda.

Ufficializzati altri due nomi per il prossimo Campionato del Mondo, incluso il primo esordiente della rivoluzionaria stagione MotoGP 2027. È Dani Holgado, attualmente in Moto2 con Aspar Team, chiamato al salto con Gresini Racing e con Ducati. Accanto a lui ci sarà Joan Mir, da anni in MotoGP, in uscita da Honda HRC Castrol. La squadra di Nadia Padovani conferma così la sua formazione per il prossimo campionato, non delle novità (note da mesi) ma solo comunicazioni vere e proprie del passaggio in classe regina del miglior esordiente 2025 della categoria intermedia, oltre al cambio di marca e team di un pilota già esperto in classe regina.

Joan Mir, caccia al riscatto

Campione del Mondo MotoGP 2020, con a referto anni non proprio semplici da quando, con l'addio di Suzuki al Motomondiale, ha dovuto guardare altrove. Quest'anno poi Joan Mir sta inanellando cadute a raffica, tanto che alla fine del GP di Assen, con a referto due gare concluse con due cadute nel corso del primo giro, ha dichiarato apertamente di non voler pensare a quanto accaduto per salvaguardare la sua salute mentale, pensando solo a tornare a casa per staccare e concentrarsi sulla famiglia (oltre al figlio Joan, la moglie Alejandra è di nuovo in dolce attesa).

La situazione non è davvero semplice, anche perché Joan Mir ha ammesso di non sapersi spiegare perché è caduto ad Assen. Un problema non da poco... Honda non naviga in buone acque, l'addio alle concessioni D è un salto non da poco e anche altri marchi precedenti hanno accusato pesantemente questo cambio, di cui spesso si sottovalutano le conseguenze. Mir però non è mai riuscito a trovare un buon feeling con la RC-V, vedremo l'anno prossimo come sarà l'approccio con la Desmosedici 850, nell'anno della rivoluzione MotoGP.

Holgado, debutto prematuro o "effetto Aldeguer"?

Il dubbio è lecito, visto che l'attuale pilota Moto2 non è sempre tra i grandi protagonisti della categoria durante i GP, ma manca ancora un po' di costanza. L'anno scorso s'è preso il riconoscimento di miglior debuttante della classe intermedia, in questo 2026 nei primi 10 GP in archivio ha messo a referto appunto una vittoria e due podi, alternati a piazzamenti da top 7, un risultato fuori dai punti, più una squalifica ( vi abbiamo raccontato perché ). Ma potrebbe rivelarsi anche una promozione azzeccata per il giovane spagnolo.

Fermin Aldeguer, anche se negli anni precedenti aveva mostrato ottimi segnali, era reduce da un'annata non proprio memorabile in Moto2 quand'è arrivata la firma ufficiale con Gresini Racing per il salto in MotoGP nello scorso Mondiale 2025. Il risultato lo conosciamo, nell'anno d'esordio Aldeguer ha già fatto faville, al momento ancora non confermate solamente per i continui guai fisici in cui è incappato il pilota murciano... È sempre un azzardo, ma lo sono anche tutte le novità che vedremo nella prossima stagione mondiale: da 1000cc a 850cc, gomme da Michelin a Pirelli, nessuna aerodinamica invasiva come visto negli ultimi anni, né abbassatori che causano più problemi che altro. Vedremo, intanto la griglia MotoGP 2027 prende sempre più forma, almeno ufficialmente, visto che i nomi si sanno da mesi...