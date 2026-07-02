MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ufficiale: Gresini punta sul rookie Holgado e sull'esperto Mir per la rivoluzione 2027

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 02 luglio 2026 alle 10:35
holgado-mir-gresini-motogp-2027
Aggiungi come fonte preferita su Google
Gresini Racing conferma i suoi piloti per il Mondiale MotoGP 2027: Dani Holgado, esordiente in arrivo dalla Moto2, e Joan Mir, in uscita da Honda.
Ufficializzati altri due nomi per il prossimo Campionato del Mondo, incluso il primo esordiente della rivoluzionaria stagione MotoGP 2027. È Dani Holgado, attualmente in Moto2 con Aspar Team, chiamato al salto con Gresini Racing e con Ducati. Accanto a lui ci sarà Joan Mir, da anni in MotoGP, in uscita da Honda HRC Castrol. La squadra di Nadia Padovani conferma così la sua formazione per il prossimo campionato, non delle novità (note da mesi) ma solo comunicazioni vere e proprie del passaggio in classe regina del miglior esordiente 2025 della categoria intermedia, oltre al cambio di marca e team di un pilota già esperto in classe regina.

Joan Mir, caccia al riscatto 

Campione del Mondo MotoGP 2020, con a referto anni non proprio semplici da quando, con l'addio di Suzuki al Motomondiale, ha dovuto guardare altrove. Quest'anno poi Joan Mir sta inanellando cadute a raffica, tanto che alla fine del GP di Assen, con a referto due gare concluse con due cadute nel corso del primo giro, ha dichiarato apertamente di non voler pensare a quanto accaduto per salvaguardare la sua salute mentale, pensando solo a tornare a casa per staccare e concentrarsi sulla famiglia (oltre al figlio Joan, la moglie Alejandra è di nuovo in dolce attesa).
La situazione non è davvero semplice, anche perché Joan Mir ha ammesso di non sapersi spiegare perché è caduto ad Assen. Un problema non da poco... Honda non naviga in buone acque, l'addio alle concessioni D è un salto non da poco e anche altri marchi precedenti hanno accusato pesantemente questo cambio, di cui spesso si sottovalutano le conseguenze. Mir però non è mai riuscito a trovare un buon feeling con la RC-V, vedremo l'anno prossimo come sarà l'approccio con la Desmosedici 850, nell'anno della rivoluzione MotoGP.

Holgado, debutto prematuro o "effetto Aldeguer"? 

Il dubbio è lecito, visto che l'attuale pilota Moto2 non è sempre tra i grandi protagonisti della categoria durante i GP, ma manca ancora un po' di costanza. L'anno scorso s'è preso il riconoscimento di miglior debuttante della classe intermedia, in questo 2026 nei primi 10 GP in archivio ha messo a referto appunto una vittoria e due podi, alternati a piazzamenti da top 7, un risultato fuori dai punti, più una squalifica (vi abbiamo raccontato perché). Ma potrebbe rivelarsi anche una promozione azzeccata per il giovane spagnolo.
Fermin Aldeguer, anche se negli anni precedenti aveva mostrato ottimi segnali, era reduce da un'annata non proprio memorabile in Moto2 quand'è arrivata la firma ufficiale con Gresini Racing per il salto in MotoGP nello scorso Mondiale 2025. Il risultato lo conosciamo, nell'anno d'esordio Aldeguer ha già fatto faville, al momento ancora non confermate solamente per i continui guai fisici in cui è incappato il pilota murciano... È sempre un azzardo, ma lo sono anche tutte le novità che vedremo nella prossima stagione mondiale: da 1000cc a 850cc, gomme da Michelin a Pirelli, nessuna aerodinamica invasiva come visto negli ultimi anni, né abbassatori che causano più problemi che altro. Vedremo, intanto la griglia MotoGP 2027 prende sempre più forma, almeno ufficialmente, visto che i nomi si sanno da mesi...
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Rinascita giapponese: perché il futuro binomio Ai Ogura-Yamaha ha già riscritto la storiaRinascita giapponese: perché il futuro binomio Ai Ogura-Yamaha ha già riscritto la storia
Assen rianima Bastianini: intanto scade la clausola KTM, il futuro è già scrittoAssen rianima Bastianini: intanto scade la clausola KTM, il futuro è già scritto
Gresini

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pablo Nieto
MotoGP

VR46-Nicolò Bulega: il team manager scopre le carte

02 luglio 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez resiliente: "Non voglio esaurirmi per la MotoGP"

02 luglio 2026
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 ad Assen
MotoGP

Assen rianima Bastianini: intanto scade la clausola KTM, il futuro è già scritto

02 luglio 2026

Altre notizie

IMG_6788

Corsedimoto NEXT, piloti e team diventano protagonisti del nostro acceleratore digitale

In Pista
Pablo Nieto

VR46-Nicolò Bulega: il team manager scopre le carte

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez resiliente: "Non voglio esaurirmi per la MotoGP"

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 ad Assen

Assen rianima Bastianini: intanto scade la clausola KTM, il futuro è già scritto

MotoGP
ogura-yamaha-motogp-2027

Rinascita giapponese: perché il futuro binomio Ai Ogura-Yamaha ha già riscritto la storia

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP

La Yamaha fa arrabbiare Razgatlioglu: anche Binder impressionato dal problema

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

VR46 tra sogni e incubi, Pablo Nieto: "Situazione non facile"

MotoGP
Guenther Steiner nel box del team KTM Tech3 con Bierer e Neumeister

Rivoluzione Tech3, non solo i piloti: Steiner annuncia nuovi cambiamenti importanti

MotoGP
Triumph_success_Motocross_2026

Ducati, guarda Triumph: il sogno britannico che sta ribaltando il Motocross in soli 3 anni

Motocross
Maverick Vinales

Tempesta nel box KTM: guerra verbale tra Vinales e Steiner

MotoGP

Loading