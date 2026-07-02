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Assen rianima Bastianini: intanto scade la clausola KTM, il futuro è già scritto

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 02 luglio 2026 alle 8:40
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 ad Assen
MotoGP, Bastianini tra Assen e futuro: ora è libero di firmare per il 2027
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Non i risultati che sogna, ma al TT Circuit si è comunque rivisto in lotta per buone posizioni: ora il riminese può anche firmare per la sua nuova avventura futura.
Un weekend incoraggiante quello di Enea Bastianini ad Assen. Partito dall'undicesima posizione della griglia, nella sprint race si è classificato ottavo, ma arrivando vicinissimo alla coppia Ducati Marquez-Bagnaia e al quinto Jorge Martin. Domenica, invece, è giunto settimo al traguardo e successivamente è stato avanzato in P6 perché Marc ha toccato il verde all'ultimo giro. Ha così eguagliato il suo miglior risultato domenicale nel campionato MotoGP 2026: anche ad Austin era arrivato sesto.
Il pilota romagnolo vorrebbe lottare per il podio in ogni weekend, però al TT Circuit l'Aprilia era superiore e già il fatto di aver lottato con le Ducati rappresenta un passo in avanti per lui. Se la sua KTM avesse avuto un'accelerazione migliore, forse sarebbe anche arrivato più avanti. Da segnalare anche che è da tre sprint consecutive che va a punti (ottavo a Balaton, settimo a Brno, ottavo ad Assen), non gli era mai successo da quando guida la RC16. Da vedere se anche nel prossimo GP al Sachsenring (10-12 luglio) sarà in grado di confermarsi.

MotoGP Assen, Bastianini: il bilancio a fine GP

Enea Bastianini guida la KTM RC16 nel GP ad Assen
Alcune modifiche effettuate alla moto hanno funzionato, anche se Bastianini evidenzia che forse sarebbe stato meglio montare la gomma posteriore morbida e non la media: "È stato un weekend positivo per noi, il più solido dell'anno. Alla fine sono contento perché abbiamo lottato per qualcosa di buono e non eravamo molto lontani dal quarto posto. Per tutto il weekend i primi tre sono stati su un altro pianeta, ma noi eravamo molto vicini nella lotta alle loro spalle. Abbiamo apportato dei miglioramenti per il turning della moto, ma mi mancava un po' di feeling in frenata. Inoltre, alla fine il feeling con la media non era eccezionale. La morbida sarebbe stata più adatta al mio stile di guida e perdevo un po' in uscita dalle curve veloci".
Anche se ha avuto il rammarico di non aver montato il pneumatico soft, il pilota del team KTM Tech3 è complessivamente soddisfatto di come è andata la sua gara MotoGP ad Assen. L'accelerazione in uscita dalle curve è un problema che non ha dal weekend al TT Circuit, anche Pedro Acosta ha più volte sottolineato che Ducati e Aprilia sono superiori in quell'aspetto molto importante.

Enea libero di firmare con Trackhouse

Superato il Gran Premio dei Paesi Bassi e in attesa di correre in Germania, il 30 giugno è scaduta la clausola che consentiva a KTM di rinnovare il contratto di Bastianini per un altro anno (stessa clausola anche con Vinales). Nonostante la stima di Guenther Steiner nei suoi confronti, il riminese aveva già fatto sapere di non voler rimanere nel team Tech3 e non è stato ostacolato. L'opzione non è stata esercitata e adesso lui è libero firmare con il team Trackhouse.
Nel 2027 e nel 2028 guiderà un'Aprilia, sarà la terza moto diversa in quattro anni: dopo Ducati Desmosedici GP e KTM RC16, salirà sulla RS-GP. Nella squadra americana affiancherà Raul Fernandez, che ha ormai raggiunto l'accordo per il rinnovo biennale del suo contratto. Bastianini sarà il terzo pilota italiano che guiderà l'Aprilia, dato che nel team ufficiale ci sarà la coppia Bezzecchi-Bagnaia. Vedremo se correre con la moto di Noale gli darà più soddisfazioni di quelle avute con quella austriaca.

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