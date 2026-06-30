Steiner è in MotoGP per avere successo e sta studiando come far crescere Tech3 dal 2027 in poi: il progetto non passa solo dalla scelta dei piloti.

Dopo aver respinto il corteggiamento di Honda e aver deciso di proseguire la partnership con KTM anche dal 2027 in poi, il team Tech3 sta definendo altri importanti aspetti riguardanti il futuro. Uno di questi è sicuramente la scelta dei piloti. Con Enea Bastianini che salirà su un'Aprilia Trackhouse e Maverick Vinales che ha ormai rotto sia con KTM sia con Guenther Steiner, sembra che la line-up verrà cambiata totalmente.

MotoGP, KTM Tech3: Marini con un rookie

Ci sono buone possibilità che una delle KTM del team Tech3 verrà guidata da Luca Marini, al quale Honda ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine 2026. La sua esperienza e la sua bravura nel dare indicazioni nello sviluppo sono fattori presi in considerazione.

C'era stato anche un sondaggio per Raul Fernandez, però lo spagnolo firmerà il rinnovo con Trackhouse: l'accordo tra le parti è ormai raggiunto. Dopo una prima offerta di intesa annuale, il pilota è stato accontentato e siglerà un biennale. L'arrivo di Francesco Guidotti come nuovo team manager è stato determinante.

ballottaggio tra Manu Gonzalez e Senna Agius, compagni di squadra nel team Intact GP in Moto2. Anche se il primo è il leader della classifica della middle class, la sensazione è che ad essere in vantaggio sia l'australiano. Di questo tema ha recentemente parlato approfonditamente Per l'altro posto nella squadra fondata da Hervé Poncharal è in corso un, compagni di squadra nel team Intact GP in Moto2. Anche se il primo è il leader della classifica della middle class, la sensazione è che ad essere in vantaggio sia l'australiano. Di questo tema ha recentemente parlato approfonditamente Edoardo Rovelli, manager di Gonzalez, a Corsedimoto

Dubbio Red Bull e livrea: Steiner al lavoro

Oltre a occuparsi del mercato piloti, in casa Tech3 devono capire se continueranno ad avere Red Bull come sponsor e come rafforzare la propria identità, senza essere troppo dipendente da KTM: "In collaborazione con KTM - ha dichiarato Steiner a Speedweek - seguiremo la nostra strada a livello commerciale, anche dal punto di vista estetico. Se non avremo più lo sponsor, allora l'aspetto cambierà sicuramente".

Red Bull e livrea: Steiner annuncia cambiamenti

Negli ultimi due anni i colori del team sono stati identici a quelli della squadra ufficiale Red Bull KTM, per il futuro si pensa a fare qualcosa di diverso. Anche se Red Bull dovesse restare sponsor, sembra che non continuerà ad essere anche title partner. Il CEO Steiner lo fa intendere chiaramente: "Quel che è certo è che non sarà sponsor nella stessa misura di adesso. Non è affatto facile, ma dobbiamo compensare e questo è fattibile. Ci stiamo lavorando, le trattative sono promettenti. C’è molto interesse per la MotoGP. Logicamente, cerchiamo di assicurarci il partner migliore".

È plausibile - conferma Steiner -, I tempi cambiano, e molte cose sono cambiate anche in KTM". Nel 2027 la squadra non dovrebbe più chiamarsi Red Bull KTM Tech3 e le moto non dovrebbero più essere arancioni: "- conferma Steiner -,".

Le trattative sono in corso ed è chiaro l'intento di rendersi un po' più indipendente da KTM in termini identità e marketing, pur continuando avere un forte legame tecnico e umano con la casa di Mattighofen. Steiner viene dal mondo della F1, un esempio per le scelte prese in ambito commerciale, quindi sa di cosa ha bisogno Tech3 per provare a fare un salto di qualità.