SBK, Honda prova a rialzarsi: Dixon e Chantra macinano km nel test in Francia

Il team HRC WorldSBK ha girato in Francia per prepararsi alla ripresa del campionato, c'è voglia di fare dei passi in avanti concreti: prossima tappa Estoril.

Lo abbiamo detto più volte che la stagione Superbike 2026 della Honda è un totale disastro. Tra infortunati ai piloti, difficoltà tecniche e risultati scadenti non c'è granché da salvare nei primi otto round del calendario. Sicuramente, il team HRC ha lavorato sodo per mettere in pista delle CBR1000RR-R Fireblade SP competitive, però l'impegno profuso non è bastato.

Per cercare di aumentare il livello negli ultimi appuntamenti del Mondiale SBK, la squadra è volata a Magny-Cours per due giornate di test. Proprio in Francia si svolgerà il prossimo round (4-6 settembre). In pista c'erano anche il team ROKiT BMW Motorrad e il team Elf Marc VDS.

Superbike, cos'ha fatto Honda nel test a Magny-Cours

Jake Dixon e Somkiat Chantra, due rookie della Superbike, non avevano mai corso prima a Magny-Cours. Oltre a portare avanti il processo di adattamento alla CBR1000RR-R e provare materiale di sviluppo, hanno anche dovuto familiarizzare con il circuito francese. Poterlo fare in un test, prima di affrontare il weekend di gara, è certamente un vantaggio. C'è la possibilità di raccogliere dati e di prendere dei riferimenti che saranno molto utili a settembre.

SBK, team HRC: lavoro importante in Francia

Dixon ha percorso 69 giri, mentre Chantra 103. Il team Honda HRC ha trovato un clima molto caldo (38°C dell'aria, 65°C della pista). Giovedì il lavoro è stato concentrato sull'individuazione di un assetto di base e sul migliorare la conoscenza sia della moto sia della pista da parte dei piloti.

Venerdì c'è stata una serie di test incentrati su sospensioni, elettronica e confronti di assetto, nell'ambito dei rispettivi programmi. Dixon ha completato altri 70 giri, Chantra 94. Da ricordare che il pilota britannico è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica dopo i problemi avuti al polso e alla mano sinistra a seguito delle fratture rimediate nella caduta avvenuta nell'ultimo test pre-campionato a Phillip Island. Il fatto che abbia totalizzato 139 giri nelle due giornate è un buon segnale di miglioramento.

Il team Honda HRC WorldSBK tornerà in pista tra soli dieci giorni (25-26 agosto) per un'ulteriore sessione di test di due giornate sul circuito di Estoril, in Portogallo, sede del penultimo round del calendario (9-11 ottobre).

Honda WorldSBK: il bilancio di Dixon e Chantra

Dixon ha gradito il circuito di Magny-Cours, pur non essendo semplice da interpretare con la sua Honda CBR1000RR-R Fireblade SP: "È un po' difficile da imparare, ma è un bel tracciato. Faceva davvero molto caldo. Abbiamo provato diverse cose, lavorando principalmente per trovare un buon assetto di base per me. Alla fine, si tratta di un test, non ci sono premi in palio, quindi ci siamo concentrati sul seguire il piano preparato dal team e raccogliere quante più informazioni possibili. Ho concluso il test soddisfatto. Ora ci aspettano altri due giorni a Estoril, dove dovrò imparare di nuovo il circuito continuando a lavorare sull'assetto della moto. L'obiettivo è continuare a lavorare, costruendo passo dopo passo".

Superbike, Honda: Dixon e Chantra hanno macinato giri

Anche Chantra ha promosso il test svolto in Francia, dove ha avuto la possibilità di conoscere meglio la sua moto e di aumentare progressivamente la sua velocità: "Nei due giorni abbiamo provato diverse soluzioni, tra cui elettronica e sospensioni, e siamo riusciti a raccogliere molte informazioni utili. Questo è importante perché durante un weekend di gara non abbiamo così tanto tempo per testare diverse soluzioni, mentre qui abbiamo potuto concentrarci davvero su questo tipo di lavoro. Nel complesso, sono contento di come sono andati i test. Sono riuscito a migliorare il mio tempo sul giro sessione dopo sessione, man mano che imparavo a conoscere il circuito. E nel primo giorno ho fatto segnare il mio miglior tempo nel caldo pomeridiano, il che è stato molto positivo".

Andare a Estoril, dopo la tappa a Magny-Cours, sarà preziosissimo per il team Honda HRC e i suoi piloti. Dixon e Chantra non ci hanno mai corso con la CBR1000RR-R, dunque avranno l'opportunità di continuare il loro adattamento e di raccogliere altri dati utili allo sviluppo. Non si può dire che la casa giapponese non si stia impegnando per fare dei passi in avanti in questo 2026.