Guerra tra sponsor nel box Ducati: porte chiuse per Red Bull

Ducati è in corsa per difendere il titolo MotoGP e lo farà anche nella stagione 2027, quando al fianco di Marc Marquez ci sarà il giovane talento Pedro Acosta. L'arrivo del pilota spagnolo aveva aperto le porte all'ipotesi di vedere il marchio Red Bull nel box della Rossa. Ma le ultime indiscrezioni portano in un'altra direzione... almeno per il momento.

Ducati, Marquez e Red Bull

La Casa di Borgo Panigale ha un accordo commerciale con il brand Monster Energy che sarà difficile stralciare anzitempo. Almeno fino al 2028, quando Red Bull potrà finalmente "timbrare" le Ducati di Marquez e Acosta. Secondo il manager e analista Ricard Jovè l'azienda austriaca di bibite energetiche "non sponsorizzerà la Ducati fino al 2028, a causa di incompatibilità contrattuali". Recenti indiscrezioni continuano a collocare la statunitense Monster all'interno della struttura Ducati anche per la prossima stagione MotoGP.

Bisogna chiarire la vicenda che lega Marc Marc Marquez con Red Bull. Il cambiamento non è avvenuto quando è passato da Honda a Ducati. Il pilota spagnolo ha mantenuto il suo rapporto con il marchio della famiglia Mateschitz fino al dicembre 2024, quando ha gareggiato con Gresini Racing. Nel 2025 Ducati gli ha dato una moto ufficiale con il team factory. A quel punto il fenomeno di Cervera ha dovuto tagliare gli accordi commerciali personali con Red Bull, visto che la Rossa aveva già una partnership in essere con Monster.

Monster Energy fino al 2027 (compreso)

Nel dicembre 2024, Marquez spiegò pubblicamente la situazione durante un evento Red Bull. "Questo è il mio ultimo evento con loro. Ducati ha un altro sponsor, quindi non possiamo continuare. Per rispetto nei confronti di Red Bull, non avrò uno sponsor personale. Voglio ringraziare la famiglia Red Bull e spero che rimarremo amici". Dichiarazioni che lasciano pensare ad un arrivederci piuttosto che a un addio. Infatti il nove volte iridato non è passato a Monster come sponsor personale. Ha semplicemente smesso di avere un marchio di energy drink sul suo abbigliamento.