MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

“Quasi tornato”: Aldeguer di nuovo in sella, sprint per Aragon

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 18 agosto 2026 alle 17:05
aldeguer-motogp-ritorno-moto
Aggiungi come fonte preferita su Google
Fermin Aldeguer attivissimo in pista: procede senza intoppi la preparazione per essere abbastanza a posto in vista del GP di Aragon di fine mese.
"Quasi tornato": ecco Fermin Aldeguer di nuovo in moto, al lavoro per essere il più in forma possibile in vista dell'appuntamento MotoGP di fine mese ad Aragon. Il team Gresini aveva già confermato il fatto che sarebbe tornato presto ad allenarsi su due ruote (dal 15 agosto) dopo il via libera medico, ora arrivano le immagini del sorridente pilota spagnolo in azione a Cartagena. Un'annata tutta in salita per il miglior rookie 2025, incappato prima in serio infortunio in inverno prima della seconda tegola ad Assen. Il recupero continua in vista del round di casa del weekend 28-30 agosto.
-> Fermin Aldeguer, le immagini del ritorno in moto

MotoGP 2026 da dimenticare

Tutto è iniziato ancora prima del via della stagione, anzi non erano ancora partiti i test invernali. Una caduta in allenamento ha provocato la frattura del femore che l'ha costretto a rimanere fermo piuttosto a lungo: test saltati, primi GP addio, inizio campionato quindi piuttosto in ritardo e con una preparazione costruita in corso d'opera. Difficile quindi essere tra i protagonisti, come avevano sicuramente sperato sia Aldeguer che BK8 Gresini Racing dopo la splendida stagione lasciata alle spalle. Anzi la gamba era ancora piuttosto dolorante quando, ad Assen, incappa in una nuova importante caduta. Purtroppo non ne esce indenne, ma c'è la frattura di una vertebra, lesione chiaramente da tenere d'occhio. Nuovo guaio fisico, stagione ormai andata: Fermin Aldeguer se la sta prendendo con calma, prima la salute e poi si ripenserà alla MotoGP, senza correre. Ma il ritorno ora sembra decisamente vicino: la squadra di Nadia Padovani aveva già parlato di Aragon, un traguardo che appare fattibile per lo spagnolo. Vedremo in che condizioni arriverà, lo spirito intanto è quello giusto.

Leggi anche

Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26
Dalla SBK alla MotoGP: per Toprak Razgatlioglu c'è un cambiamento difficile da accettareDalla SBK alla MotoGP: per Toprak Razgatlioglu c'è un cambiamento difficile da accettare
Fermin Aldeguer

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pecco Bagnaia
MotoGP

Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26

18 agosto 2026
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP
MotoGP

Dalla SBK alla MotoGP: per Toprak Razgatlioglu c'è un cambiamento difficile da accettare

18 agosto 2026
Jorge Martin
MotoGP

Jorge Martin-Aprilia patto iridato: "Non dobbiamo essere amici"

18 agosto 2026

Altre notizie

Sam Lowes pilota del team Marc VDS guida la Ducati Superbike

Superbike, Sam Lowes lavora anche per Bulega: Ducati vuole continuare a vincere

Superbike
Olanda

Formula 1: Quando corrono in Olanda? Orari TV live e differite

Formula 1
wmx-start-ned-motocross

MX Arnhem già di fuoco: Fontanesi sfida tutte, Herlings ennesimo show?

Motocross
Pecco Bagnaia

Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP

Dalla SBK alla MotoGP: per Toprak Razgatlioglu c'è un cambiamento difficile da accettare

MotoGP

Articoli popolari

Gigi Dall'Igna

L'affascinante idea di Dall'Igna: la proposta Ducati bocciata dai vertici MotoGP

MotoGP
farres-triumph-mx2-svezia

Guillem Farres, cuore e punti: dopo il botto, rimonte da urlo e vetta MX2 salva

Motocross
Pecco Bagnaia

Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26

MotoGP
Loris Baz pilota Warhorse Ducati nel MotoAmerica Superbike

Loris Baz torna alla vittoria nel MotoAmerica Superbike: ha mantenuto una promessa speciale

In Pista
Jorge Martin

Jorge Martin-Aprilia patto iridato: "Non dobbiamo essere amici"

MotoGP

Loading