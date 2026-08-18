“Quasi tornato”: Aldeguer di nuovo in sella, sprint per Aragon

Fermin Aldeguer attivissimo in pista: procede senza intoppi la preparazione per essere abbastanza a posto in vista del GP di Aragon di fine mese.

"Quasi tornato": ecco Fermin Aldeguer di nuovo in moto, al lavoro per essere il più in forma possibile in vista dell'appuntamento MotoGP di fine mese ad Aragon. Il team Gresini : ecco Fermin Aldeguer di nuovo in moto, al lavoro per essere il più in forma possibile in vista dell'appuntamento MotoGP di fine mese ad Aragon. Il team Gresini aveva già confermato il fatto che sarebbe tornato presto ad allenarsi su due ruote (dal 15 agosto) dopo il via libera medico, ora arrivano le immagini del sorridente pilota spagnolo in azione a Cartagena. Un'annata tutta in salita per il miglior rookie 2025, incappato prima in serio infortunio in inverno prima della seconda tegola ad Assen. Il recupero continua in vista del round di casa del weekend 28-30 agosto.

MotoGP 2026 da dimenticare

Tutto è iniziato ancora prima del via della stagione, anzi non erano ancora partiti i test invernali. Una caduta in allenamento ha provocato la frattura del femore che l'ha costretto a rimanere fermo piuttosto a lungo: test saltati, primi GP addio, inizio campionato quindi piuttosto in ritardo e con una preparazione costruita in corso d'opera. Difficile quindi essere tra i protagonisti, come avevano sicuramente sperato sia Aldeguer che BK8 Gresini Racing dopo la splendida stagione lasciata alle spalle. Anzi la gamba era ancora piuttosto dolorante quando, ad Assen, incappa in una nuova importante caduta. Purtroppo non ne esce indenne, ma c'è la frattura di una vertebra, lesione chiaramente da tenere d'occhio. Nuovo guaio fisico, stagione ormai andata: Fermin Aldeguer se la sta prendendo con calma, prima la salute e poi si ripenserà alla MotoGP, senza correre. Ma il ritorno ora sembra decisamente vicino: la squadra di Nadia Padovani aveva già parlato di Aragon, un traguardo che appare fattibile per lo spagnolo. Vedremo in che condizioni arriverà, lo spirito intanto è quello giusto.