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Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata

MotoGP
di Luigi Ciamburro
MotoGP 2026 Motegi: disastro gomma per Pecco Bagnaia
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Ci mancava solo il disastro gomme: il 2026 di Pecco Bagnaia è veramente disgraziato. Il pilota Ducati ha concluso la Sprint un giro prima del traguardo, con la posteriore distrutta nella parte centrale del battistrada. Quando la temperatura dello pneumatico sale eccessivamente, la mescola si stacca e, oltre a rendere la guida praticamente impossibile, comporta anche notevoli problemi di sicurezza.
In Austria Pecco Bagnaia aveva registrato una tendenza al rialzo con il 6° e il 7° posto. A Motegi l'hanno scorso il tre volte iridato (due nella top class) aveva dominato la scena, aggiudicandosi sia la Sprint che il GP. Ma quest'anno qualcosa è cambiato.

Pecco a fondo

Bagnaia è arrivato sullo schieramento della Sprint dopo un venerdì catastrofico, solo 16º nelle prequalifiche. Non è riuscito ad accedere alla Q2 dovendo accontentarsi della 13° posizione di partenza. Un risultato che ovviamente condizionerà anche lo sviluppo del GP. Cos'era andato storto? "È stato un venerdì normale, come l'ho vissuto molte volte in questa stagione", risponde Pecco Bagnaia con amarezza e ironia. "Non ho alcuna aderenza, dobbiamo lavorarci su. È più o meno sempre la stessa cosa". Dopo una vigilia così, la gomma posteriore distrutta è stata la goccia che fa traboccare il vaso.
Francesco Bagnaia

Marc Marquez tutto liscio

Nel 2025, Pecco Bagnaia ha dominato in Giappone ed era un passo avanti ai suoi rivali. Quest'anno sta smanettando con i diversi setting, ma nessuno ha funzionato. Qui in Giappone ci si è messa anche la Michelin. "Qualche problema era già emerso nelle qualifiche, non solo sulle nostre moto Ducati" ha commentato a caldo il direttore tecnico Luigi Dall'Igna. "Guarderemo la telemetria per capire cosa sia successo". Marc Marquez però non ha avuto problemi. "Credo di si, dipende da molti fattori: lo stile di guida, l'assetto, tante cose". Anche Jorge Martin, finito terzonella Sprint, ha avuto gravi problemi al posteriore. Evidentemente non è un problema di singolo pilota o moto, c'è qualcosa nel materiale portato da Michelin che non ha funzionato: nessuno si aspettava che la soft potesse accusare simili problemi.
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Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

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