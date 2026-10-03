Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata

Ci mancava solo il disastro gomme: il 2026 di Pecco Bagnaia è veramente disgraziato. Il pilota Ducati ha concluso la Sprint un giro prima del traguardo, con la posteriore distrutta nella parte centrale del battistrada. Quando la temperatura dello pneumatico sale eccessivamente, la mescola si stacca e, oltre a rendere la guida praticamente impossibile, comporta anche notevoli problemi di sicurezza.

In Austria Pecco Bagnaia aveva registrato una tendenza al rialzo con il 6° e il 7° posto. A Motegi l'hanno scorso il tre volte iridato (due nella top class) aveva dominato la scena, aggiudicandosi sia la Sprint che il GP. Ma quest'anno qualcosa è cambiato.

Pecco a fondo

Bagnaia è arrivato sullo schieramento della Sprint dopo un venerdì catastrofico, solo 16º nelle prequalifiche. Non è riuscito ad accedere alla Q2 dovendo accontentarsi della 13° posizione di partenza. Un risultato che ovviamente condizionerà anche lo sviluppo del GP. Cos'era andato storto? "È stato un venerdì normale, come l'ho vissuto molte volte in questa stagione", risponde Pecco Bagnaia con amarezza e ironia. "Non ho alcuna aderenza, dobbiamo lavorarci su. È più o meno sempre la stessa cosa". Dopo una vigilia così, la gomma posteriore distrutta è stata la goccia che fa traboccare il vaso.

Marc Marquez tutto liscio