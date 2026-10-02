Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Una fine prematura per l'atleta capace di vincere sia in pista che fuori, diventando un modello per le aspiranti crossiste.

Yamileth Abrego, "la Dama del Motocross", campionessa e pioniera della Una fine tragica per la prima grande crossista di Panama, a soli 31 anni., campionessa e pioniera della specialità nel suo paese, è scomparsa durante un corso di salvataggio in montagna. Un lutto importante per la nazione sudamericana, che ha avuto con lei una vera rivoluzione per quanto riguarda la percezione dei motori: al di là del talento e degli eccezionali risultati sportivi, diventando un modello e un punto di riferimento per tutte le giovani atlete. Proprio in questo sta la sua più grande vittoria.

La tragedia

Come riporta laestrella.com.pa, la tragedia si è verificata nella provincia di Chiriquí, nel Cañón de Macho de Monte. Abrego, assieme ad altre 37 persone tra studenti e istruttori, stava realizzando un'esercitazione legata ad un corso di salvataggio in montagna con il Sinaproc, la protezione civile panamense, quand'è arrivata all'improvviso una bomba d'acqua che ha colpito il gruppo. Per lei non c'è stato nulla da fare, l'ufficialità è arrivata il 30 settembre una volta concluse le ricerche attraverso i comunicati FIM Latin America e UPM, Unión Panameña Motociclismo, uniti nel ricordare un'atleta "capace di ispirare una generazione di bambine e ragazze con il suo talento, il suo coraggio e la sua determinazione".

Yamileth Abrego, pioniera del motocross

Nata a La Chorrera nel 1995, Abrego ha iniziato a competere nel 2009, a 14 anni: con determinazione s'è aperta la strada nei campionati maschili, visto che allora non esistevano categorie femminili. La prima consacrazione a livello nazionale arriva quando diventa la prima campionessa di motocross del suo paese (titolo che poi vincerà ripetutamente), ma quella definitiva arriva quando rappresenta Panama nella prima storica edizione del Campionato Latinoamericano Femminile di Motocross, conquistando la Top 6 continentale. In Perù coi suoi risultati s'è inserita nella top 5 delle pilote più veloci dell'America Latina, risultati che Panama non aveva mai lontanamente sognato prima di lei.