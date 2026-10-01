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ZXMOTO preannuncia l'arrivo di una Superbike che oggi non può correre

Superbike
di Alessio Piana
ZXMoto
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Il paddock del Mondiale Superbike parla sempre più cinese. KOVE lo scorso anno si è garantita l'ultimo titolo iridato della defunta Supersport 300, mentre nella più stretta attualità QJMotor e, soprattutto, ZXMOTO corrono in Supersport. Nel caso dell'azienda di Zhang Xue, ottenendo risultati strepitosi insieme al team Evan Bros, con svariate vittorie a firma di Valentin Debise, destinato a concludere nella Top 3 di campionato. Dalla Terra della Grande Muraglia si guarda ad una prospettiva futura in Superbike, seppur con qualche perplessità da un punto di vista prettamente regolamentare.

ZXMOTO IN SUPERBIKE, MA...

A Cremona Zhang Xue era presente in loco insieme a 200 invitati direttamente da ZXMOTO, intervenuti per assistere in presa diretta alle gesta di Debise e Caricasulo in Supersport con le rispettive 820RR. Un'occasione che ha visto il brand cinese preannunciare, quasi in risposta alla concorrente CFMOTO (in pista in questi giorni per un'esibizione anche con i piloti Aspar Moto2 e Moto3), ad uno sbarco nel Mondiale Supersport dal 2028, con una 5 cilindri in fase di realizzazione.

IL REGOLAMENTO DICE ALTRO

Un progetto senza dubbio interessante e, considerando la creatività ed il genio di Mister Xue e della sua creatura, da monitorare con attenzione. Tuttavia, ad oggi, una moto 5 cilindri non può correre in Superbike da regolamento, considerando che sono ammesse le sole moto a 2 (da 850cc a 120cc), 3 e 4 cilindri (da 750cc a 1200cc di cilindrata). Al netto degli esemplari prodotti e via discorrendo.

QUESTIONE REGOLAMENTARE

Le linee guida del regolamento che verrà non ha aperto al momento alle 5 cilindri, preannunciando dal 2030 la possibilità per le 4 cilindri di correre con cilindrata 1200cc. Oltretutto il nodo di attuali 1100cc a 4 cilindri (come la Ducati Panigale V4 S e, soprattutto, Aprilia RSV4 1100 Factory, ammesse altresì nella classe Superstock del Mondiale Endurance FIM EWC da un triennio a questa parte) non è stato sciolto, posticipando il tutto a 4 anni in avanti. Senza preannunciare alcuna apertura alle 5 cilindri, non pubblicamente dibattuto tra gli enti preposti (DWO, MSMA e FIM).

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diAlessio Piana

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