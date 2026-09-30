MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Dalla VR46 a Tech3: Steiner svela perchè ha scelto Luca Marini

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 11:20
Luca Marini
Seguici su Google News
Gunther Steiner ha scelto Luca Marini per la stagione MotoGP 2027 e quella seguente. Il CEO di Tech3 ha ingaggiato il pilota di Tavullia non solo per una questione di velocità, ma anche per l'esperienza e il carattere. Per il fratello di Valentino Rossi sarà un biennio decisivo per il suo futuro professionale.

Luca Marini in Tech3

Nell'anno della rivoluzione MotoGP, Luca Marini salirà in sella alla KTM del team satellite Tech3, al fianco del rookie Senna Agius. I vertici di Mattighofen si aspettano un ruolo di "stabilizzazione" dal 29enne allievo della VR46 Academy. Le sue doti di collaudatore potrebbero rivelarsi molto utili alla causa austriaca, dopo le esperienze con Ducati e Honda. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 e conquistato diversi podi nella classe regina. Manca solo la ciliegina sulla torta: una vittoria.
Gunther Steiner non ha avuto esitazioni a scritturare Luca Marini. "Lo abbiamo scelto per la sua esperienza. Dall'altra parte abbiamo Senna, che non ha la stessa esperienza". Prima di scegliere Marini, il CEO di Tech3 ha avuto modo di conoscerlo personalmente, non solo come pilota. Racconta diversi incontri, uno dei quali gli è rimasto particolarmente impresso. A Monza, in occasione di un Gran Premio di Formula 1. "Abbiamo trascorso la maggior parte del tempo insieme. Credo circa 45 minuti".
Luca Marini in Honda
Luca Marini con la Honda RC-V

La scelta di Luca Marini

La conversazione ha fornito al manager altoatesino un'immagine di Luca Marini che si adatta ai requisiti del suo nuovo progetto. L'italiano calza a pennello non solo per la sua esperienza in MotoGP, ma anche per la sua personalità. "È una persona molto riflessiva. Non si lascia prendere dall'emotività. Analizza le cose in modo molto approfondito. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno qui".
Tech3 non ha fretta di ottenere risultati. Piuttosto va alla ricerca di uno sviluppo progressivo e sistematico, come ambiente di lavoro e nell'evoluzione della moto. "Quello che voglio portare a Tech3 insieme a lui è un lavoro metodico", ha sottolineato Steiner. "Fare progressi. Darci tempo. Non essere lenti, ma darci il tempo di prendere la decisione giusta... Alcuni piloti della MotoGP sono costantemente molto impazienti. A volte bisogna rallentare per andare più veloci". E Marini dovrebbe contribuire a infondere proprio questo atteggiamento nel team.

Leggi anche

VR46, Bulega rassicura Valentino Rossi: "Stavolta basta errori"VR46, Bulega rassicura Valentino Rossi: "Stavolta basta errori"
Aprilia carica Jorge Martin: "Ha due grandi vantaggi"Aprilia carica Jorge Martin: "Ha due grandi vantaggi"
> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Luca Marini

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin
MotoGP

Aprilia carica Jorge Martin: "Ha due grandi vantaggi"

30 settembre 2026
MotoGP: Senna Agius il primo test sulla KTM Tech 3 per il 2027
MotoGP

Senna Agius, primo giorno sulla KTM MotoGP: ecco com'è andato

30 settembre 2026
MotoGP: KTM contraria alla moto unica
MotoGP

KTM affossa la regola della moto unica in MotoGP: "Meglio il budget cap come in F1"

29 settembre 2026

Altre notizie

Manuel Puccetti e Jeremy Alcoba del team Kawasaki Supersport sul podio al Cremona Circuit

Kawasaki trionfa in Supersport e convince in Superbike: Puccetti racconta il weekend di Cremona

Superbike
italiano-motocross

Arriva il no definitivo: una pista di motocross non nascerà mai

Motocross
Jorge Martin

Aprilia carica Jorge Martin: "Ha due grandi vantaggi"

MotoGP
MotoGP: Senna Agius il primo test sulla KTM Tech 3 per il 2027

Senna Agius, primo giorno sulla KTM MotoGP: ecco com'è andato

MotoGP
MotoGP: KTM contraria alla moto unica

KTM affossa la regola della moto unica in MotoGP: "Meglio il budget cap come in F1"

MotoGP

Articoli popolari

Max Biaggi vs Nicolò Bulega: due Mondiali specchio di epoche Superbike diverse

Da Biaggi a Bulega, quanto è cambiata la Superbike "In MotoGP non vi aspettate che vinca subito"

Paolo Gozzi Blog
Superbike: CFMoto Superbike già in pista!

Holgado e Quiles in sella alla CFMoto V4 SR-RR: la Superbike cinese punta al 2027

Superbike
honda-yamaha-elettriche-motocross-nazioni

L'elettrico Honda e Yamaha accende il Motocross Nazioni: orari e protagonisti

Motocross
Miguel Oliveira seduto nel box del team BMW Motorrad WorldSBK al Cremona Circuit

Superbike, doppia delusione BMW: Oliveira spreca nel Mondiale, Kelly perde il titolo nel MotoAmerica

Superbike
British Superbike: qui Yamaha è ancora in ballo

Il British Superbike è un altro mondo: la Yamaha con Bradley Ray può ancora vincere il titolo

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading