MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Aprilia carica Jorge Martin: "Ha due grandi vantaggi"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 30 settembre 2026 alle 10:21
Jorge Martin
Seguici su Google News
Jorge Martin arriva a Motegi da leader del campionato MotoGP, con Aprilia in gran forma e pronta a dare l'assalto al titolo mondiale. La stagione 2026 si addentra nel tour asiatico e il madrileno ha un vantaggio di 12 punti in classifica su Marc Marquez. Sarà una sfida fino all'ultima curva, prima del rompete le righe e del passaggio alla Yamaha.

La corsa al secondo titolo MotoGP

'Martinator' ha deciso di rinviare l'operazione per risolvere il problema di sindrome compartimentale all'avambraccio destro. L'occasione di accaparrarsi il titolo MotoGP è troppo ghiotta, soprattutto dopo la nuova leadership in solitaria conquistata al Red Bull Ring. Una scelta molto apprezzata dai vertici e dal box Aprilia, per chiudere al meglio un rapporto alquanto tormentato.
Un anno fa Jorge Martin recuperava da un infortunio e cercava una via di fuga anticipata dal contratto con la Casa di Noale. Adesso si ritrova a lottare per il suo secondo titolo MotoGP, dopo quello centrato con Ducati Pramac nel 2024. "Onestamente, non mi aspettavo affatto di trovarmi in questa posizione. Ho iniziato la stagione con altri due interventi chirurgici. Non ero pronto per la gara. Non pensavo minimamente di lottare per la vittoria", ha ammesso lo spagnolo al podcast Mig Babol, condotto dall'ex pilota Andrea Migno.
Sei podi e una vittoria nelle gare lunghe in questa stagione MotoGP 2026, tre vittorie e altrettanti podi nelle Sprint. "Ora sono in una situazione di cui dovrò approfittare. Anche Marco (Bezzecchi) è in una forma incredibile. Penso che noi tre siamo un po' più avanti degli altri. Ma dai, sarà una bella lotta fino alla fine".

Gli anni difficili di Jorge

Per Jorge Martin sono stati anni difficili, costellati da infortuni e interventi chirurgici. Ha fatto tesoro di quanto accaduto, compreso che bisogna vivere il presente intensamente, ma senza spingersi troppo oltre il limite. "Non rimpiango nulla di ciò che mi è successo, perché tutto mi ha insegnato qualcosa, tutto mi ha aiutato a crescere. E sicuramente, grazie a tutto ciò che mi è successo, oggi sono qui".
Martin ha ricordato in particolare il difficile processo di recupero successivo all'incidente in Qatar. Ha spiegato che c'è stato un momento in cui non sapeva nemmeno se sarebbe mai più riuscito a guidare una MotoGP. "Dopo il Qatar era impossibile, perché non sapevo nemmeno se sarei mai più tornato in sella a una moto. In quel momento, ero lì, non riuscivo nemmeno a camminare", ha ricordato l'alfiere dell'Aprilia. Il processo è stato graduale e ha comportato ulteriori interventi chirurgici e difficoltà. Tuttavia, ad aprile ha iniziato a ritrovare la forma fisica e si è reso conto di poter competere di nuovo ai massimi livelli.
Jorge Martin davanti a Marc Marquez

La quiete dopo la tempesta

Il matrimonio con la Casa veneta potrebbe chiudersi con un'altra pagina di storia. E pensare che il rapporto non era nato sotto una buona stella. Un matrimonio in tempi record nel 2024, quando aveva capito che non ci sarebbe stato spazio nel team Ducati factory. Un divorzio che rischiava di andare in porto anzitempo, nell'estate 2025. Ambo le parti hanno agito per vie legali. "Inizialmente non volevano lasciarmi andare, l'unica opzione era andare in tribunale", ha raccontato Jorge Martin.
Dopo aver parlato con il team management e aver stabilito alcune condizioni, hanno deciso di affrontare la situazione in modo più amichevole. "Abbiamo discusso, il rapporto si è incrinato e poi è stato ricostruito". Adesso la sua visione di squadra è molto diversa da quella che aveva durante quel periodo di tensione. "Per me è semplice: loro vogliono vincere, io voglio vincere, vogliamo tutti la stessa cosa... Stiamo facendo del nostro meglio per portare a casa il massimo".

La carica di Massimo Rivola

Mancano sette Gran Premi alla fine del campionato MotoGP, Martinator si gioca una grande chance. Massimo Rivola gli assegna due jolly, che lo avvantaggia rispetto al compagno di squadra Bezzecchi. "Jorge ha due grandi vantaggi su Marco: uno è che ha già vinto il Mondiale e l'altro è che l'ha già perso. Un vantaggio che Marquez ha moltiplicato per 10 o 20, perché il cervello di un pilota lo registra. Aver perso un campionato in un certo modo, e poi averlo vinto, è una lezione che si impara più con l'esperienza che con la teoria".

Leggi anche

VR46, Bulega rassicura Valentino Rossi: "Stavolta basta errori"VR46, Bulega rassicura Valentino Rossi: "Stavolta basta errori"
Guerra tra sponsor: Red Bull attende il colpaccio, Monster saluta QuartararoGuerra tra sponsor: Red Bull attende il colpaccio, Monster saluta Quartararo
> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Jorge Martin

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Luca Marini
MotoGP

Dalla VR46 a Tech3: Steiner svela perchè ha scelto Luca Marini

30 settembre 2026
MotoGP: Senna Agius il primo test sulla KTM Tech 3 per il 2027
MotoGP

Senna Agius, primo giorno sulla KTM MotoGP: ecco com'è andato

30 settembre 2026
MotoGP: KTM contraria alla moto unica
MotoGP

KTM affossa la regola della moto unica in MotoGP: "Meglio il budget cap come in F1"

29 settembre 2026

Altre notizie

Manuel Puccetti e Jeremy Alcoba del team Kawasaki Supersport sul podio al Cremona Circuit

Kawasaki trionfa in Supersport e convince in Superbike: Puccetti racconta il weekend di Cremona

Superbike
Luca Marini

Dalla VR46 a Tech3: Steiner svela perchè ha scelto Luca Marini

MotoGP
italiano-motocross

Arriva il no definitivo: una pista di motocross non nascerà mai

Motocross
MotoGP: Senna Agius il primo test sulla KTM Tech 3 per il 2027

Senna Agius, primo giorno sulla KTM MotoGP: ecco com'è andato

MotoGP
MotoGP: KTM contraria alla moto unica

KTM affossa la regola della moto unica in MotoGP: "Meglio il budget cap come in F1"

MotoGP

Articoli popolari

Max Biaggi vs Nicolò Bulega: due Mondiali specchio di epoche Superbike diverse

Da Biaggi a Bulega, quanto è cambiata la Superbike "In MotoGP non vi aspettate che vinca subito"

Paolo Gozzi Blog
Superbike: CFMoto Superbike già in pista!

Holgado e Quiles in sella alla CFMoto V4 SR-RR: la Superbike cinese punta al 2027

Superbike
honda-yamaha-elettriche-motocross-nazioni

L'elettrico Honda e Yamaha accende il Motocross Nazioni: orari e protagonisti

Motocross
Miguel Oliveira seduto nel box del team BMW Motorrad WorldSBK al Cremona Circuit

Superbike, doppia delusione BMW: Oliveira spreca nel Mondiale, Kelly perde il titolo nel MotoAmerica

Superbike
British Superbike: qui Yamaha è ancora in ballo

Il British Superbike è un altro mondo: la Yamaha con Bradley Ray può ancora vincere il titolo

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading