Sabato amaro, poi una domenica ad alto livello per il pilota campano a Cremona: un'altra conferma che lo avvicina ulteriormente al suo grande obiettivo del 2026.

Il weekend Superbike al Cremona Circuit ha fatto parlare soprattutto per l'incoronazione di Nicolò Bulega come nuovo campione del mondo e per la prima tripletta di Iker Lecuona, ma ci sono anche altri piloti che hanno saputo brillare. Abbiamo scritto del rookie Alberto Surra, per la prima volta sul podio con il team Motocorsa, ma non si possono ignorare neppure le prestazioni di Yari Montella

Superbike, i risultati di Montella al Cremona Circuit

Gara 1 si era archiviata con una delusione: partito bene dalla quinta casella della griglia, il pilota del Barni Spark Racing Team si era preso la seconda posizione, salvo poi cadere tra curva 12 e 13 vanificando la possibilità di salire sul podio. Ripartito dall'ultima posizione, all'ottavo giro è caduto nuovamente, in curva 10, ritirandosi. Un sabato amaro chiuso con la consapevolezza di avere un potenziale per riscattarsi alla grande domenica.

Caduta e poi riscatto: Montella chiude sul podio il weekend SBK al Cremona Circuit

Montella nella Superpole Race ha rialzato la testa, chiudendo in quarta posizione con 336 millesimi di ritardo da Surra. In Gara 2 ha avuto la meglio sul connazionale del team Motocorsa e ha conquistato il terzo gradino del podio, alle spalle della coppia Lecuona-Bulega del team ufficiale Aruba Ducati. Si tratta del quattordicesimo podio del pilota campano in un Mondiale Superbike 2026 che lo ha consacrato come una delle certezze della griglia.

Negli ultimi quattro round ha messo insieme dieci podi, un quarto posto e un solo ritiro. C'è chi ritiene che meritasse la "promozione" nel team ufficiale Aruba Ducati, invece continuerà a correre per la squadra di Marco Barnabò anche nel 2027.

SBK, il team Barni non si accontenta

Con i risultati ottenuti al Cremona Circuit, Montella ha consolidato la sua terza posizione nella classifica generale, con 43 punti di vantaggio su Alex Lowes. Inoltre, guida la classifica di Best Independent Rider con 50 punti di margine su Sam Lowes. Con due round ancora da disputare, ha ottime possibilità di mantenere queste posizioni se continuerà ad avere il rendimento mostrato finora. Potrebbe chiudere la pratica già a Estoril (9-11 ottobre), se guadagnerà abbastanza punti sui rivali.

Barni Racing best independent team WorldSBK per il terzo anno di fila

Il Barni Spark Racing Team tiene particolarmente alla medaglia di bronzo nella classifica generale Superbike, sfuggita nel 2025 a causa di un infortunio capitato a Danilo Petrucci, che sembrava ormai destinato a conquistarla. Con Montella c'è la chance concreta di compiere la missione.

La squadra di Barnabò, che a Cremona si è laureata ufficialmente Best Independent Team per il terzo anno di fila , guarda con interesse anche alla classifica generale team: attualmente è terza, a 16 punti dal Bimota by Kawasaki Racing Team. Esiste la possibilità di aggiungere una ciliegina sulla torta di una stagione Superbike 2026 piena di soddisfazioni, anche se c'è stata comunque una nota dolente rappresentata da Alvaro Bautista, lontano dalle prestazioni di Montella e destinato a lasciare il posto nel box a Xavi Vierge.