MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Holgado e Quiles in sella alla CFMoto V4 SR-RR: la Superbike cinese punta al 2027

Superbike
di Paolo Gozzi
martedì, 29 settembre 2026 alle 8:31
Superbike: CFMoto Superbike già in pista!
Seguici su Google News
CFMoto accelera sul progetto Superbike e sceglie due giovani del Motomondiale per mettere alla prova il suo prototipo. Daniel Holgado e Maximo Quiles hanno guidato la nuova V4 SR-RR, la sportiva da 1000 cc della Casa cinese ormai vicina al lancio sul mercato. Il test è stato organizzato insieme al team Aspar.

Due piloti verso il salto

Per entrambi è un momento chiave della carriera. Holgado, protagonista in Moto2, il prossimo anno salirà in MotoGP: guiderà una Ducati del team Gresini Racing, al fianco di Joan Mir. Anche Quiles cambierà categoria nel 2027. Lo spagnolo, attuale leader della classifica Moto3 con un margine netto, passerà in Moto2 restando all'interno della squadra Aspar.
La squadra di Jorge Martinez ha pubblicato sui social un breve video delle uscite in pista dei due piloti. La moto si è presentata con una livrea mimetica, pensata per nascondere i dettagli tecnici del progetto ancora in fase di sviluppo.

Il cammino verso la Superbike

Il progetto non nasce oggi. Da diversi anni CFMoto prepara l'ingresso nel Mondiale Superbike: all'EICMA 2024 ha svelato un motore V4 da 1000 cc, mentre nel 2025 è arrivata la presentazione di un prototipo marciante, battezzato V4 SR-RR. Il debutto commerciale è previsto per il 2027 e la Casa cinese intende utilizzare la moto anche per alcune partecipazioni da wildcard nel campionato riservato alle derivate di serie.

I numeri della V4 SR-RR

Il cuore della moto, che pesa 180 kg, è un V4 di 997 cc con angolo tra le bancate di 90 gradi. La potenza massima dichiarata è di 210 CV. Il programma di sviluppo è intenso e le sessioni in pista si moltiplicano.
Il dato più significativo è arrivato in estate: durante un test ad alta velocità la CFMoto V4 SR-RR ha toccato 315,82 km/h. Un valore che, secondo Speedweek, colloca la sportiva cinese al livello della concorrenza europea e giapponese. Ora il giudizio di due piloti del Motomondiale aggiunge un tassello in più, in attesa di capire quando e dove la V4 SR-RR si affaccerà nel Mondiale Superbike.

Leggi anche

Da Biaggi a Bulega, quanto è cambiata la Superbike "In MotoGP non vi aspettate che vinca subito"Da Biaggi a Bulega, quanto è cambiata la Superbike "In MotoGP non vi aspettate che vinca subito"
Nicolò Bulega super Mondiale: il pulcino bagnato è diventato cigno, una storia da cinemaNicolò Bulega super Mondiale: il pulcino bagnato è diventato cigno, una storia da cinema
CFMOTO

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alberto Surra pilota Motocorsa Racing nel box del team Superbike al Cremona Circuit
Superbike

Alberto Surra, dalla disperazione al riscatto: il primo podio SBK è solo l'inizio

29 settembre 2026
Miguel Oliveira seduto nel box del team BMW Motorrad WorldSBK al Cremona Circuit
Superbike

Superbike, doppia delusione BMW: Oliveira spreca nel Mondiale, Kelly perde il titolo nel MotoAmerica

28 settembre 2026
Max Biaggi vs Nicolò Bulega: due Mondiali specchio di epoche Superbike diverse
Paolo Gozzi Blog

Da Biaggi a Bulega, quanto è cambiata la Superbike "In MotoGP non vi aspettate che vinca subito"

28 settembre 2026

Altre notizie

maximo-quiles-match-point-moto3-giappone

Maximo Quiles, match point Moto3 già a Motegi: cosa deve accadere

In Pista
Alberto Surra pilota Motocorsa Racing nel box del team Superbike al Cremona Circuit

Alberto Surra, dalla disperazione al riscatto: il primo podio SBK è solo l'inizio

Superbike
Red Bull MotoGP

Guerra tra sponsor: Red Bull attende il colpaccio, Monster saluta Quartararo

MotoGP
Nicolò Bulega

VR46, Bulega rassicura Valentino Rossi: "Stavolta basta errori"

MotoGP
Malesia

Russell a caccia di Antonelli, in Malesia risveglio con la sfida che ha riacceso la F1

Formula 1

Articoli popolari

Marc Marquez

Marquez "un attore", Toprak da bocciare: le bordate di Chicho Lorenzo

MotoGP
Max Biaggi vs Nicolò Bulega: due Mondiali specchio di epoche Superbike diverse

Da Biaggi a Bulega, quanto è cambiata la Superbike "In MotoGP non vi aspettate che vinca subito"

Paolo Gozzi Blog
Superbike: lo stand ZXMoto a Cremona

Superbike: in pista trionfa l’Italia, ma tra gli stand è invasione cinese

Storie di Moto
Nicolò Bulega festeggia da campione del mondo Superbike al Cremona Circuit

Nicolò Bulega super Mondiale: il pulcino bagnato è diventato cigno, una storia da cinema

Superbike
Miguel Oliveira seduto nel box del team BMW Motorrad WorldSBK al Cremona Circuit

Superbike, doppia delusione BMW: Oliveira spreca nel Mondiale, Kelly perde il titolo nel MotoAmerica

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading