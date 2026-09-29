CFMoto accelera sul progetto Superbike e sceglie due giovani del Motomondiale per mettere alla prova il suo prototipo. Daniel Holgado e Maximo Quiles hanno guidato la nuova V4 SR-RR, la sportiva da 1000 cc della Casa cinese ormai vicina al lancio sul mercato. Il test è stato organizzato insieme al team Aspar.

Due piloti verso il salto

Per entrambi è un momento chiave della carriera. Holgado, protagonista in Moto2, il prossimo anno salirà in MotoGP: guiderà una Ducati del team Gresini Racing, al fianco di Joan Mir. Anche Quiles cambierà categoria nel 2027. Lo spagnolo, attuale leader della classifica Moto3 con un margine netto, passerà in Moto2 restando all'interno della squadra Aspar.

La squadra di Jorge Martinez ha pubblicato sui social un breve video delle uscite in pista dei due piloti. La moto si è presentata con una livrea mimetica, pensata per nascondere i dettagli tecnici del progetto ancora in fase di sviluppo.

Il cammino verso la Superbike

Il progetto non nasce oggi. Da diversi anni CFMoto prepara l'ingresso nel Mondiale Superbike: all'EICMA 2024 ha svelato un motore V4 da 1000 cc, mentre nel 2025 è arrivata la presentazione di un prototipo marciante, battezzato V4 SR-RR. Il debutto commerciale è previsto per il 2027 e la Casa cinese intende utilizzare la moto anche per alcune partecipazioni da wildcard nel campionato riservato alle derivate di serie.

I numeri della V4 SR-RR

Il cuore della moto, che pesa 180 kg, è un V4 di 997 cc con angolo tra le bancate di 90 gradi. La potenza massima dichiarata è di 210 CV. Il programma di sviluppo è intenso e le sessioni in pista si moltiplicano.

Il dato più significativo è arrivato in estate: durante un test ad alta velocità la CFMoto V4 SR-RR ha toccato 315,82 km/h. Un valore che, secondo Speedweek, colloca la sportiva cinese al livello della concorrenza europea e giapponese. Ora il giudizio di due piloti del Motomondiale aggiunge un tassello in più, in attesa di capire quando e dove la V4 SR-RR si affaccerà nel Mondiale Superbike.