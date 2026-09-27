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SBK Cremona: Bulega cala il jolly per la Sprint, ma Lecuona spietato rimanda la festa

Superbike
di Paolo Gozzi
domenica, 27 settembre 2026 alle 11:36
Superbike Cremona: Iker Lecuona vince anche la Superpole Race
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Nicolò Bulega ha calato il jolly per provare a vincere la Sprint: è partito con la gomma da qualifica, con l'intento di far saltare il banco. Ma Iker Lecuona, con la copertura più conservativa (SCX) non ha dato scampo: Cremona è diventata casa sua. La festa Mondiale di Nicolò è rinviata al pomeriggio, quando gli basterà un quarto posto, se Iker continua di questo passo. In questa tronfale stagione non ha mai fatto peggio di secondo.
Lo spagnolo vince così la terza gara dell'anno, dopo essersi mangiato l'antipasto del sabato, con superiorità schiacciante. Bulega neanche stavolta è andato a caccia di guai: al secondo passaggio, prendendo slancio in rettlineo, ha messo la testa avanti ma Iker gli ha risposto subito infilandosi dentro nella "buca" dell'ultima curva come non ci fosse domani. Lo scontro fra ducatisti è finito lì. Adesso i punti fra i due sono 138, per cui Bulega nel pomeriggio è campione anche arrivando quarto, se Lecuona vince. Quindi, con questo Mondiale servito sul piatto d'argento, l'unico dubbio sarà vedere se l'italiano rischierà di più per festeggiare dal gradino più alto del podio.

Surra è già sul podio!

Bulega sta calamitando tutte le attenzioni ma alle sue spalle sta crescendo benissimo Alberto Surra, che a soli 22 anni e al debutto nel Mondiale battezza la prima volta sul podio. "Ci vorranno due anni" diceva tempo fa Lorenzo Mauri, proprietario di Motocorsa. Invece sulla pista di casa il bravissimo Alberto ha bruciato i tempi. Avrebbe potuto centrare l'obiettivo il giorno precedente, ma una scivolata aveva mandato tutto in fumo. Anche se i diretti interessati non confermano, Surra ha avuto modo di assaggiare la Panigale V4R ufficiale, anche se il team Aruba ha poi preferito puntare sull'usato sicuro, cioè l'arrivo di Franco Morbidelli esodato dalla MotoGP e "vittima sacrificale" dello scambio con Nicolò Bulega. In ogni caso l'anno prossimo Alberto Surra ha avrà modo di togliersi soddisfazioni anche con Motocorsa, che ha una bella moto e un'organizzazione da top team e in passato ha lanciato in orbita Axel Bassani, adesso ufficiale Bimota. Yari Montella e Sam Lowes hanno completato il solito trenino di Ducati schiacciassassi di questa Superbike 2026.

Che botto!

In Superpole gli animi sono perennemente agitati, perchè avanzare posizioni sulla griglia di gara 2 è strategico. Così in avvio Lorenzo Baldassarri è entrato un pò duro su Garrett Gerloff, provocando un incidente abbastanza serio che ha tagliato fuori due protagonisti del giorno prima. Piloti OK, per fortuna. Per chiudere, fa piacere la timida resurrezione di Danilo Petrucci, risalito fino all'undicesimo posto, dopo un sabato tanto brutto da non crederci. Qui due anni fa Petrux aveva fatto il pieno esaltando tutti da pilota privato con la Ducati Barni. Ora è ufficiale della corazzata BMW ma non ne sta andando dritta una.
Superbike Cremona: classifica Superpole Race
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Foto: Mauro Stanzani

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