SBK, che storia: Remy Gardner finisce gara 1 a punti con la mano rotta!

Pare una storia di altri tempi: Remy Gardner ha corso gara 1 della Superbike con una mano destra fratturata. E non è arrivato al traguardo per onore di firma, ma andando decisamente forte: dodicesimo posto, appena tre secondi dietro il compagno di squadra Stefano Manzi, iridato Supersport 2025. Tutto con il quinto metacarpo della mano destra rotto!

L'ex iridato Moto2, per la seconda stagione pilota ufficiale Yamaha con il team GR T, si è complicato il week end di Cremona scivolando durante le prove libere del venerdi. Arrivato in Superpole a corto di preparazione, aveva ottenuto comunque un risultato eccellente: undicesimo tempo, che vale la quarta fila. In gara ha stretto i denti: è partito bene, tanto da occupare anche la nona posizione, poi nel finale ha avuto un comprensibile calo terminando comunque ampiamente in zona punti.

Il verdetto medico: Remy non corre

Nella serata di sabato però il dolore alla mano è aumentato, anche a causa del notevole sforzo imposto dai 23 giri di gara 1. A questo punto, dopo ulteriori controlli medici, il figlio di Wayne Gardner, indimeticabile protagonista della 500GP anni '90, è stato costretto a gettare la spugna. Nelle gare di oggi Yamaha GRT sarà in pista con il solo Stefano Manzi.

“Purtroppo, saltare le FP2 di venerdi non è stato l’ideale, ma nel complesso penso che abbiamo fatto un buon lavoro" aveva commentato Remy Gardner dopo gara 1. "In Superpole abbiamo spinto tutti forte e la posizione di partenza non era male, anche se non era nemmeno delle migliori: sicuramente non era il posto peggiore da cui partire. Poi, in Gara 1, ho avuto un’ottima partenza, ritrovandomi in una buona posizione, e ho cercato di difendermi il più possibile per mantenere il mio posto. Purtroppo sentito dolore, quindi spingere non è stato facile. Ci riproviamo domenica."

Remy Gardner conta di tornare in pista nel prossimo round iridato del 10-11 ottobre all'Estoril, in Portogallo.

Iker Lecuona svetta nel warm up

Lo spagnolo dominatore di gara 1 è stato velocissimo anche nei dieci minuti di riscaldamento mattutino. Lecuona sta disputando il suo miglior week end di sempre da quando corre nel Mondiale Superbike (2022) proprio in contemporanea con la festa Mondiale ampiamente annunciata di Nicolò Bulega, secondo tempo. Ricordiamo che al pilota italiano basteranno due secondi posti nelle gare di oggi per festeggiare il titolo iridato con due round d'anticipo.

Foto: Mauro Stanzani