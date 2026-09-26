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Mondiale SBK 2026, round Cremona: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 26 settembre 2026 alle 16:34
Nicolò Bulega guida la Ducati nella Gara 1 Superbike al Cremona Circuit
Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Cremona
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La prima manche in Italia va a Lecuona, Bulega dovrà attendere per l'incoronazione: ecco come "cambia" la situazione nel Mondiale.
Il sabato Superbike al Cremona Circuit termina con il trionfo di Iker Lecuona, dominatore di Gara 1 dopo aver timbrato anche la pole position. Una bella prova di forza da parte del pilota spagnolo del team Aruba.it Ducati, determinato a rinviare il più possibile la festa iridata di Nicolò Bulega, secondo al traguardo e che dovrà attendere almeno domenica per laurearsi campione del mondo 2026. Per riuscirci oggi avrebbe dovuto guadagnare almeno 15 punti sul compagno di squadra, invece ne ha persi 5.

Bulega campione SBK nella Superpole Race se...

Iker Lecuona guida la Ducati Superbike al Cremona Circuit
SBK: Lecuona rinvia la festa di Bulega a Cremona
Per assicurarsi matematicamente la corona iridata nella Superpole Race, Bulega dovrà fare 8 punti più di Lecuona domenica mattina. Missione complicata, dato che l'ex pilota Honda è particolarmente in forma in Lombardia e difficilmente lo vedremo in una posizione diversa dalle prime due.
Podio SBK di oggi completato da un ottimo Sam Lowes del team Elf Marc VDS, che ha avuto la meglio su Lorenzo Baldassarri del team Go Eleven. La prima moto non Ducati è la Kawasaki di Garrett Gerloff, quinto davanti ad Alex Lowes su Bimota. Yamaha arriva settima con Andrea Locatelli, che nel finale della prima manche a Cremona è riuscito a tenersi dietro il terzetto Bassani-Dixon-Bautista. Grandi delusi di giornata Yari Montella e Alberto Surra, che avevano un potenziale da podio e che sono caduti.

Mondiale Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI SBK
  1. Nicolò Bulega 573 punti
  2. Iker Lecuona 432 punti
  3. Yari Montella 247 punti
  4. Sam Lowes 214 punti
  5. Alex Lowes 211 punti
  6. Lorenzo Baldassarri 184
  7. Axel Bassani 177
  8. Garrett Gerloff 137
  9. Alvaro Bautista 125
  10. Alberto Surra 120
  11. Andrea Locatelli 112
  12. Miguel Oliveira 107
  13. Xavi Vierge 95
  14. Tarran Mackenzie 81
  15. Tommy Bridewell 63
  16. Danilo Petrucci 57
  17. Remy Gardner 57
  18. Stefano Manzi 39
  19. Michael van der Mark 23
  20. Somkiat Chantra 13
  21. Jake Dixon 12
  22. Tetsuta Nagashima 7
  23. Jonathan Rea 6
  24. Bahattin Sofuoglu 4
  25. Mattia Rato 2
  26. Loris Baz 1
  27. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI SBK
  1. Ducati 583 punti
  2. Bimota 253 punti
  3. Yamaha 156
  4. BMW 145
  5. Kawasaki 137
  6. Honda 34

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