MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport Cremona: Kawasaki gonfia il petto, Jeremy Alcoba chiude le porte in gara 1

In Pista
di Paolo Gozzi
sabato, 26 settembre 2026 alle 14:54
Supersport Cremona: Jeremy Alcoba vince gara 1
Seguici su Google News
Tre anni dopo Kawasaki torna a ruggire nella Supersport vincendo gara 1 del round Cremona con un determinatissimo Jeremy Alcoba. Insieme al pilota spagnolo festeggia il team Puccetti che ha finalmente portato al vertice la Ninja 632 cc. Albert Arenas però vince anche quando non vince: il secondo posto vale oro nell'ottica Mondiale per Yamaha.
Alcoba contro Arenas è una storia tesa cominciata nel precedente appuntamento di Magny Cours, in un contatto che poteva avere conseguenze serie soprattutto per la classifica dell'ex Moto2. Al secondo passaggio Jeremy è entrato all'esterno nella staccata più violenta della pista, rischiando di toccare l'anteriore del rivale: patatrac evitato di un soffio. A quel punto Arenas ha compreso che non valeva la pena rischiare un piazzamento fondamentale contro un avversario così determinato. La corsa è praticamente finita lì.

Il ritorno della Ninja

L'ultima volta di Kawasaki era stata a Mandalika, in Indonesia, con Can Oncu. Sembra passato tanto tempo, ma la vera novità è stata l'introduzione della Kawasaki maggiorata, che ha permesso al team Puccetti di tornare in lizza per le posizioni di pregio dopo stagioni sofferte. Questa gara 1 in Lombardia ha però permesso a Yamaha di compiere un altro passo consistente verso il bis Mondiale della R9, dopo il trionfo 2025 di Stefano Manzi. Nel finale infatti Arenas è riuscito a strappare il secondo posto a Filippo Farioli, guadagnando altri sette punti all'inseguitore Valentin Debise finito quarto. Adesso sono 77 i punti di vantaggio, quando ormai mancano solo cinque corse alla fine.

Dalla Cina con furore

Nella Supersport le squadre italiane dettano legge, tanto che i primi quattro di questa gara 1 sono gestiti da strutture nazionali. A livello piloti invece, passati in top class Bulega e Manzi, siamo rimasti un pò a corto. Quindi il podio di Farioli è da salutare con grande soddisfazione, anche perchè in ottica 2027 l'ex Moto3 potrebbe essere uno di quelli da tenere maggiormente in conto. In questa occasione invece non ha ruggito la ZXMoto, spinta dalle tribune dov'erano assiepati i 200 dipendenti invitati a questo round dal patron Zhang Xue. Su questo tracciato l'ottimo Valentin Debise non è ancora riuscito a trovare la formula magica per tenere testa alle giapponesi. Ma per la rivincita della sfida fra orientarli c'è gara 2 che incombe.
Screenshot 2026-09-26 alle 15.02.01
Foto Dani Guazzetti
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Rivoluzione Kawasaki nel Mondiale Supersport: Puccetti ingaggia anche Masia per il 2027Rivoluzione Kawasaki nel Mondiale Supersport: Puccetti ingaggia anche Masia per il 2027
Supersport Cremona: Jeremy Alcoba riporta la Kawasaki in poleSupersport Cremona: Jeremy Alcoba riporta la Kawasaki in pole
Supersport

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A4186_result
In Pista

Supersport Cremona: Jeremy Alcoba riporta la Kawasaki in pole

25 settembre 2026
Starting grid Moto3 Jr
In Pista

Come la MotoGP: nuova griglia MotoJunior ad Aragon, primi match point titolo

25 settembre 2026
698179779_1823718252250851_7105464131096002126_n_result
In Pista

Quattro gare in una settimana: Julio Garcia ci riprova a Cremona con MRT Kawasaki

24 settembre 2026

Altre notizie

Superbike Cremoni: Iker Lecuona trionfa in gara 1

SBK Cremona: Lecuona sbanca gara 1, per Bulega la festa è rimandata

Superbike
Russell

Formula 1 Azerbaigian: Russell torna alla vittoria con una prova magistrale, beffato Verstappen

Formula 1
Senna Agius e Manu Gonzalez piloti Intact GP Moto2

Manu Gonzalez fuori dalla MotoGP: il team Tech3 spiega perché ha scelto Senna Agius

MotoGP
pavoni-polato-motocross

Piccole Fontanesi crescono? Chi sono Chantal Pavoni e Cecilia Polato, wild card nel Mondiale WMX

Motocross
Superbike Cremona: Iker Lecuona centra la pole

SBK Cremona: Bulega si sveglia ma la pole se la prende Lecuona

Superbike

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini senza filtri: "Non funzionava nulla"

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta: KTM ha commesso un grave errore

MotoGP
Superbike Cremona: Iker Lecuona il più veloce del venerdi

SBK Cremona: Nicolò Bulega due cadute in un giorno, che succede?

Superbike
Superbike Cremona: Alberto Surra chiude le libere con il record

SBK Cremona: Bulega ha perso la strada, ora Surra è da record

Superbike
Iker Lecuona guida la Ducati Panigale V4 R nelle prove libere Superbike a Cremona

Bulega arrabbiato, Lecuona raggiante: "Questa è la Ducati che voglio"

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading