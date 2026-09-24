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Quattro gare in una settimana: Julio Garcia ci riprova a Cremona con MRT Kawasaki

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 24 settembre 2026 alle 18:30
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Non solo Manuel Rocca: anche Julio Garcia sarà al via della tappa iridata di Cremona con MRT Corse Kawasaki nel Mondiale Supersport.
Dal CIV al Mondiale, il passo a Cremona è breve. Oltre alla presenza di Manuel Rocca (Team Rosso e Nero) nella Sportbike, questo fine settimana nella tappa del WorldSBK presso l'impianto di San Martino del Lago correrà in qualità di wild card anche Julio Garcia. Il pilota spagnolo, tra i "giovani leoni" della serie tricolore, sarà al via della classe Supersport con una Kawasaki ZX-6R 636 del team MRT Corse.

WILD CARD NEL MONDIALE SUPERSPORT

Impegnato proprio con la struttura di Alessandro Antonini nel CIV Supersport, Julio Garcia avrà la chance di ritornare nel paddock del WSBK dopo aver corso per un triennio nella (defunta) Supersport 300 con 2 vittorie e 11 podi complessivi tra 2023 e 2025. Dirottato dal Team ProDina XCI nel nostro Bel Paese, il ventenne originario di Malaga si è messo in mostra sin qui con risultati di rilievo per un pilota di così poca esperienza con una Supersport. Spicca su tutti il secondo posto ottenuto in Gara 2 al Mugello sotto la pioggia.

CONOSCITORE DI CREMONA

Per questa wild card iridata a Cremona, Julio Garcia ripartirà dai riferimenti acquisiti pochi giorni or sono nel penultimo appuntamento stagionale del CIV Supersport. Il portacolori MRT Corse ha concluso quarto in Gara 1 ad un soffio dal podio salvo poi vedersi costretto al ritiro nella seconda manche (tradito da un problema tecnico alla propria Kawasaki) quando si trovava in piena bagarre per la vittoria. Rispetto alla ZX-6R 636 abitualmente impiegata nel CIV, la novità più sostanziale riguarderà gli pneumatici, passando dalle coperture Dunlop a Pirelli (fornitore unico per il WorldSSP).

CAMBIAMENTO DELL'ULTIMA ORA

Ripresosi completamente dalla rovinosa caduta ad Imola dello scorso mese di giugno con conseguente frattura della clavicola, di fatto Julio Garcia prenderà il posto lasciato libero da Lorenzo Dalla Porta e il team Promodriver. Il Campione del Mondo Moto3 2019, attuale capo-classifica del CIV Supersport, avrebbe dovuto partecipare all'evento in qualità di special guest, ma la combinazione positiva di risultati nella recente uscita di Cremona ha invitato il binomio a rivedere in corso d'opera i piani. L'obiettivo prioritario non può che essere rappresentato dalla conquista della tabella tricolore nella finalissima di Vallelunga in agenda dal 9 all'11 ottobre prossimi.

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diAndrea Periccioli

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