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Il CIV fa pace con il Mondiale Endurance: ecco tutte le date 2027

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 18:10
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Il calendario 2027 del CIV conferma le tappe tradizionali: 6 round da aprile ad ottobre, si parte a Misano.
Dopo le voci trapelate nel corso del recente weekend di Cremona, la Federazione Motociclistica Italiana ha reso noto il calendario 2027 del CIV (Campionato Italiano Velocità). Per la serie tricolore una stagione all'insegna della continuità, articolata su 6 distinti round con una sostanziale riconferma delle tappe 2026.

CIV DA APRILE AD OTTOBRE

Secondo tradizione, il Campionato Italiano Velocità prenderà il via a Misano nel weekend del 23-25 aprile. Due settimane più tardi, team e piloti traslocheranno sui saliscendi del Mugello per una stagione 2027 che culminerà a Vallelunga con l'ultimo round previsto in data 8-10 ottobre.

CAMBIANO DATE ALCUNI APPUNTAMENTI

Cremona, novità della stagione corrente, sarà anticipata a metà giugno a scapito di Imola. Proprio il tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari tornerà ad ospitare il quinto nonché penultimo round dopo la pausa estiva, anticipato dall'ormai imprescindibile appuntamento della Racing Night in programma dal 23 al 25 luglio sempre a Misano.

CONTROMISURE

Per stilare il calendario 2027 del CIV, la Federazione Motociclistica Italiana ha cercato di armonizzare le date con gli eventi delle altre realtà internazionali, in particolare con il Mondiale Endurance FIM EWC. In attesa di scoprire il futuro della classe Moto3 (sarà addio dall'anno venturo?) oltre alla nomina del nuovo fornitore unico degli pneumatici per il prossimo triennio (Pirelli scalzerà Dunlop?), per i top rider della Superbike la buona notizia è rappresentata dall'assenza di concomitanze con le competizioni motociclistiche di durata.

IL CALENDARIO 2027 DEL CIV

23-25 aprile: Misano World Circuit Marco Simoncelli
7-9 maggio: Mugello Circuit
11-13 giugno: Cremona Circuit
23-25 luglio: Misano World Circuit Marco Simoncelli (Racing Night)
3-5 settembre: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola
8-10 ottobre: Autodromo Piero Taruffi Vallelunga

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CIV Campionato Italiano Velocità

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