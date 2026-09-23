MotoGP completa, rebus e sorprese Moto2-Moto3: come cambiano le griglie 2027

Come sarà il Motomondiale 2027? Cambi tecnici a parte, ecco cosa sappiamo di piloti e squadre finora.
Nello scorso fine settimana di gare in Austria non sono mancati aggiornamenti in ottica 2027. Ci riferiamo ai piloti: se in MotoGP la situazione è perfettamente definita, non si può dire altrettanto di Moto2
e Moto3
. Ma qualcosa in più lo sappiamo: il quasi certo addio di Marc VDS al Motomondiale ed il fatto che i suoi due piloti attuali hanno già nuove destinazioni, l'arrivo di un altro giovane pilota italiano in classe minore, l'eclatante caso di Manuel Gonzalez rimasto in classe intermedia, più altri cambi di casacca annunciati o a sorpresa. Come David Munoz che doveva salire in Moto2 con Intact GP e invece sembra diretto in Italjet Gresini Racing... Lentamente, anche le classi minori iniziano a delineare alcuni punti del 2027, oltre a novità regolamentari ufficializzate oggi
. Diamo un'occhiata a quello che si sa finora.
MotoGP - definitiva
Lenovo Ducati Team: Marc Marquez-Pedro Acosta
BK8 Gresini Racing: Joan Mir-Daniel Holgado
Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Fermin Aldeguer-Nicolò Bulega
Monster Aprilia Racing: Marco Bezzecchi-Pecco Bagnaia
SuperFile Trackhouse Racing: Raul Fernandez- Enea Bastianini
Red Bull KTM Factory Racing: Alex Marquez-Fabio Di Giannantonio
Red Bull KTM Tech3: Luca Marini-Senna Agius
Honda HRC Castrol: Fabio Quartararo-(Diogo Moreira/David Alonso)
LCR Honda: Johann Zarco-(Diogo Moreira/David Alonso)
Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Martin-Ai Ogura
Prima Pramac Yamaha MotoGP: Toprak Razgatlioglu-Izan Guevara
Moto2 (provvisoria)
Dynavolt Intact GP: Manuel Gonzalez-David Almansa
Blu Cru Pramac Yamaha (Boscoscuro): Alberto Ferrandez-(Alvaro Carpe?)
CFMOTO Aspar Team: Celestino Vietti-Maximo Quiles
Team SpeedRS (Boscoscuro): Luca Lunetta-Guido Pini
Fantic Racing: Barry Baltus-(Aron Canet?)
Red Bull KTM Ajo: ?-?
Italjet Gresini Racing: ?-? (voci su David Munoz dalla Moto3)
American Racing Team: ?-?
Italtrans Racing: Alex Escrig-Dani MunozMomoven Racing
(ex RW Racing): Deniz Oncu-?
QJMOTOR MSi Racing: ?-?
Idemitsu Honda Team Asia: ?-?
KLINT Forward Factory: Adrian Huertas-Tony Arbolino
Moto3 (provvisoria)
GRYD Racing Team: Eddie O'Shea-?
MSi Racing Team: Hakim Danish-Valentin Perrone
LevelUp MTA: Beñat Fernández-Leo Rammerstorfer
Leopard Racing: Leonardo Zanni-?
Aspar Team: ?-?
Red Bull KTM Ajo: ?-?
Red Bull KTM Tech3: ?-?
Intact GP: ?-?
Snipers Team: ?-?
BOE Motorsports: Giulio Pugliese-?
CIP-Green Power: ?-?
Honda Team Asia: ?-?
SIC58 Squadra Corse: ?-?
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