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Bulega in MotoGP, Espargaro avvisa: 'Farà a pezzi tutti, è un vantaggio sleale'

MotoGP
di Paolo Gozzi
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 14:01
MotoGP 2027: Nicolò Bulega avrà un vantaggio sleale?
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Nicolò Bulega potrebbe dominare fin dal primo Gran Premio della stagione MotoGP 2027? Ne è convinto Pol Espargaro, collaudatore KTM, che ha osservato da vicino la velocità dell'italiano durante i test privati con la Ducati 850cc e le gomme Pirelli. Secondo lo spagnolo, il vantaggio accumulato dal futuro rookie è "assolutamente folle" e persino "sleale" rispetto alla concorrenza.

Un vantaggio folle e sleale

Secondo quanto riportato da Crash.net, nessuno degli altri rookie 2027 avrebbe ancora guidato un prototipo MotoGP 850cc. Izan Guevara e Senna Agius avrebbero utilizzato moto 1000cc adattate nel test al Red Bull Ring, mentre David Alonso e Dani Holgado devono ancora esordire in classe regina. Bulega, nel frattempo, ha saltato il test austriaco dopo il botto tremento all'Arrabbiata 2 al Mugello, proprio durante il collaudo della Ducati 850 gommata Pirelli. Inizialmente Ducati Corse aveva confermato la sua presenza ai test in Australia, ma il pilota ha preferito non correre rischi. Sabato o domenica prossimi a Cremona può festeggire il Mondiale Superbike con due round d'anticipo.
Espargaro, che ha disputato quattro round come sostituto dell'infortunato Maverick Vinales al team Tech3, non ha usato mezzi termini al Red Bull Ring: "È assolutamente folle e direi anche sleale. Sarà un pilota titolare l'anno prossimo e sta sviluppando questa moto attorno a sé. Conoscerà la moto perfettamente, conoscerà le gomme perfettamente, avrà i due giorni extra nello Shakedown. La quantità di esperienza e velocità che avrà sarà pazzesca".

Il paragone con le proprie wildcard

A sostegno della sua tesi, Espargaro ha citato le prestazioni ottenute come wildcard la scorsa stagione: "Ricordate quanto ero forte nei posti dove facevo le wildcard? Arrivavo al venerdì e dominavo. Ero secondo nelle FP1 in Ungheria, grazie ai test su quella pista! Passavo il Q2 facilmente ogni weekend che correvo. E quello era con una moto 1000 che tutti conoscono". Un vantaggio già evidente con il vecchio regolamento, figurarsi con il cambio epocale che attende la MotoGP nel 2027.
Il confronto diventa ancora più significativo pensando ai circuiti europei dove Bulega ha già accumulato dati grazie alla Superbike: "Immaginate andare in posti dove ha già girato e ha informazioni: Mugello, Jerez, Misano...". Con la nuova MotoGP 850cc molto simile alle moto del Mondiale Superbike, l'esperienza maturata in quei campionati rappresenta un patrimonio unico.

"Il ragazzo è veloce!"

Per Espargaro non c'è partita: "Immaginate Bulega, che arriva da un campionato dove la moto è molto simile alla MotoGP del prossimo anno, che è la Superbike, e con la sua esperienza e i tanti test fatti. Credo che farà a pezzi tutti. Il ragazzo è veloce!". Con il titolo Superbike quasi in tasca e mesi di sviluppo sulla 850cc alle spalle, Bulega si presenta come il debuttante più temibile degli ultimi anni nella classe regina. Finora nessun pilota sbarcato dalla Superbike ha fatto miracoli in MotoGP e l'ultimo arrivato, Toprak Razgatlioglu, sta annaspando nelle ultime posizioni tradito dallo scarso potenziale Yamaha. Ma Bulegass arriva in top class con bel altre prerogative. E se avesse ragione Pol?
Nicolò Bulega, 26 anni

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Fonti: Crash.net
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

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