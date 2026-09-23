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Tutti sotto i ferri: come stanno i piloti Moto2 infortunati in Austria

In Pista
di Diana Tamantini
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 12:33
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Alberto Ferrandez, Angel Piqueras e Collin Veijer operati per i rispettivi infortuni accusati lo scorso weekend in Austria: la situazione dei piloti Moto2.
Tris di infortuni e di interventi in Moto2 dopo il round mondiale in Austria. Collin Veijer, Angel Piqueras e Alberto Ferrandez sono infatti incappati in guai fisici in tre momenti diversi, vedendosi poi tutti costretti a finire sotto i ferri per sistemare le rispettive lesioni. Anzi i due spagnoli si sono operati già durante lo scorso fine settimana del Red Bull Ring, mentre l'olandese si è operato ieri. Per tutt'e tre i tempi di recupero sono ancora da accertare, di conseguenza ancora non si sa quando li rivedremo in Moto2. Ricordiamo che già la prossima settimana il Motomondiale si sposta in Asia per l'ultimo frenetico periodo della stagione 2026.

Come stanno i piloti Moto2 

"Intervento fatto! Ora è il momento del recupero". Così il rookie Angel Piqueras scriveva sui suoi canali social nella giornata di sabato, con annessa foto, subito dopo l'intervento alla mano destra. Lo spagnolo di MSi Racing Team infatti è caduto nelle FP1 Moto2 al Red Bull Ring, riportando una piccola frattura all'arto. Nel caso dell'esordiente Alberto Ferrandez, dobbiamo andare alla Q1 per trovare l'incidente che l'ha messo fuori causa: l'alfiere Pramac Yamaha stava completando il suo miglior giro, sperando fosse sufficiente per un posto in Q2, quando ecco la caduta proprio alla bandiera a scacchi. Frattura della clavicola destra, ritorno a casa e intervento: tutto di corsa, tanto che in seguito l'abbiamo rivisto al box a ridere e scherzare col team! "Operazione svolta con successo" aveva scritto Ferrandez. "Devo ringraziare il team, il personale medico del Red Bull Ring e soprattutto il dottor Samuel Antuña e il suo staff per un'operazione così rapida. Ora comincia il recupero, ci vediamo alla prossima".
Di oggi l'ultimo aggiornamento dal team Red Bull KTM Ajo. "Collin Veijer è stato operato con successo martedì mattina presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, ​​per trattare una frattura alla clavicola sinistra subita lo scorso fine settimana al Red Bull Ring" si legge nella nota ufficiale. "Il pilota olandese è rimasto coinvolto in una caduta all'uscita della curva 6 durante gli ultimi minuti della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, venerdì scorso. È volato a Barcellona sabato scorso per prepararsi all'intervento, che si è svolto alle 9:30 (ora locale) di martedì. L'intervento è stato eseguito dallo specialista in traumatologia Dott. Xavier Mir. L'operazione è riuscita e Veijer, in condizioni stabili dopo il periodo post-operatorio iniziale, verrà dimesso nelle prossime ore per volare nei Paesi Bassi, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione il prima possibile. I tempi esatti per il suo ritorno dipenderanno dal suo recupero".

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