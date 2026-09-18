Piqueras e Veijer, fratture e stop a Spielberg: come stanno i due piloti Moto2

Due infortuni in Moto2 nella prima giornata al Red Bull Ring di Spielberg: ecco cos'è successo a Piqueras e Veijer.

Collin Veijer prima, Angel Piqueras poi, conseguenze di due incidenti distinti nel corso delle prime prove libere al Red Bull Ring di Spielberg. Brutta tegola per il team di casa KTM Ajo, ma anche per MSi ed il rookie spagnolo, che visto la sua stagione segnata da un importante infortunio in seguito al botto multiplo di Austin. Nella prima giornata di attività del GP Austria contiamo già due infortuni nella categoria Moto2.prima,poi, conseguenze di due incidenti distinti nel corso delle prime prove libere al Red Bull Ring di Spielberg. Brutta tegola per il team di casa KTM Ajo, ma anche per MSi ed il rookie spagnolo, che visto la sua stagione segnata da un importante infortunio in seguito al botto multiplo di Austin.

Gli aggiornamenti ufficiali dei piloti Moto2

"Collin Veijer è fuori dal Gran Premio d'Austria. Il pilota olandese ha subito una frattura alla clavicola sinistra in un incidente alla Curva 6 durante le Prove Libere 1". Questa la nota di KTM Ajo riguardo il suo pilota Moto2, che probabilmente dovrà essere operato per ridurre la lesione ed in seguito verranno stabiliti i tempi di recupero. Annata finora senza problemi, tranne l'operazione per sindrome compartimentale all'avambraccio destro durante la pausa estiva. Con un calendario così fitto, non è mai un bel momento per farsi male...

Discorso valido anche in casa MSi Racing, che già aveva dovuto aspettare a lungo il suo rookie dopo il botto di Austin. "Angel Piqueras ha subito un incidente durante la sessione di prove libere di venerdì sul circuito austriaco. A seguito degli esami medici, è stata confermata una piccola frattura alla mano destra. Angel si sottoporrà a un intervento chirurgico domani in Spagna". Dalla squadra spagnola la conferma che il suo pilota finirà sotto i ferri prestissimo, cercando di ottimizzare al massimo il tempo a disposizione prima dell'inizio delle trasferte asiatiche.

Com'è andata finora a Spielberg

Nella prima sessione Tony Arbolino ha chiuso al comando su David Alonso, Izan Guevara ed il leader iridato Manuel Gonzalez, buon turno anche per Celestino Vietti 5°, 15° il rookie Luca Lunetta. A seguire la sessione più importante, con i nostri due italiani più esperti che accedono alla Q2 diretta: ecco la classifica.