MotoGP a Spielberg, gran finale Bagger: favoriti, assenze, guida TV Sky/TV8

Dopo Misano, il Mondiale MotoGP va subito in Austria: favoriti, assenze, annunci 2027, guida TV completa Sky e TV8.

Archiviato il GP di San Marino, tutti in Austria per il GP e successivamente anche per i test con le 850 e le nuove Pirelli. Questo però sarà lunedì, prima c'è da portare a casa l'evento a Spielberg. Marco Bezzecchi cerca il riscatto dopo l'erroraccio nella gara lunga di Misano, ma non sarà l'unico a tentare di arginare uno scatenato Marc Marquez ora leader MotoGP e determinato a completare l'opera anche quest'anno. A referto l'intenzione di Ai Ogura di tornare in azione, dipenderà dagli ultimi controlli medici di domani in circuito. Sarà casa di KTM, Pedro Acosta tenterà ancora una volta di prendersi il primo successo MotoGP e fare un bel regalo al marchio austriaco, ci riuscirà?

KTM ancora senza Vinales e col tester Pol Espargaro al suo posto, Honda poi è senza Joan Mir ( fermato da problemi di salute da accertare ), vedremo se Yamaha riuscirà a limitare i danni. Guardando a Moto2 e Moto3, sono arrivati gli annunci dei futuri esordienti Leonardo Zanni in Leopard Racing e del franco-portoghese David Da Costa in Snipers Team, ma si spera anche in qualche guizzo italiano dopo la Caporetto a Misano... Gran finale della neonata Bagger World Cup (senza l'italiano Rovelli, impegnato nel CIV a Cremona, sostituito da Max Flinders, pilota King of Bagger nel MotoAmerica), chi sarà il primo campione? GP d'Austria con diretta integrale su Sky Sport, in streaming su SkyGo e NowTV, e tornano le differite su TV8 per le tre gare della domenica di GP.

Gli orari Sky Sport

Venerdì 18 settembre

9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1

9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1

12:40-13:00 Baggers Prove Libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove

14:05-14:45 Moto2 Prove

15:00-16:00 MotoGP Prove

17:05-17:25 Baggers Prove Libere 2

Sabato 19 settembre

8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2

9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:05-12:25 Baggers Qualifiche

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 14 giri

16:10 Baggers Gara 1 - 9 giri

Domenica 20 settembre

8:55 Baggers Gara 2 - 9 giri

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 23 giri

14:00 MotoGP Gara – 28 giri

La semidifferita su TV8

Sabato 19 settembre (diretta)

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 14 giri

Domenica 20 settembre (differita)

14:00 Moto3 Gara – 20 giri

15:15 Moto2 Gara – 23 giri

17:00 MotoGP Gara – 28 giri