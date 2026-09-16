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Alex Marquez vuota il sacco: perché lascia Ducati e firma con KTM

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 11:40
Marc e Alex Marquez
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La firma di Alex Marquez per il team KTM Factory Racing ha suscitato entusiasmo ma anche un certo clamore. Il vicecampione della classe MotoGP ha scelto di abbandonare una moto vincente come la Ducati per scommettere sulla RC16. La Casa di Mattighofen esce da un periodo difficile, sia dal punto di vista finanziario che in termini di prestazioni e risultati.

La firma con KTM

Approdare in un team ufficiale è l'obiettivo di ogni pilota MotoGP, non solo per una questione economica. Far parte di una squadra factory significa poter avere a disposizione uno staff di ingegneri che lavora per modellare il prototipo a seconda delle sue richieste. Durante la sua apparizione al programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 di ServusTV, Alex Marquez ha parlato per la prima volta del suo futuro.
Decisiva la fiducia riposta in KTM, dopo la visita allo stabilimento austriaco nello scorso inverno. "Tornare in un team ufficiale è stato un momento molto importante della mia carriera". Ricordiamo che il minore dei fratelli Marquez ha esordito in MotoGP con il team Honda, al fianco di Marc, poco prima dell'infortunio di Jerez nel 2020. Ma il feeling con la RC213V non è mai decollato, da qui il passaggio al team Gresini Ducati nel 2023.
Il pilota spagnolo crede nel progetto KTM e che il nuovo regolamento in vigore dal 2027 possa livellare gli equilibri in pista. "Vogliono il titolo e io credo nel progetto. Credo anche che siano le persone giuste. Ci saranno nuove moto e nuove persone. Darò il massimo".
Alex Marquez

La stagione 2026

Durante l'intervista, c'è stato anche il tempo di analizzare la corsa al titolo MotoGP 2026. Suo fratello Marc Marquez è sicuramente il favorito, ma avrà una spina nel fianco.... o forse due. La prima è Jorge Martin, l'altra è presa in minor considerazione: Pedro Acosta. "Sta ottenendo ottimi risultati in gara e sta giocando bene le sue carte".
Un altro argomento dibattuto è stato il grave incidente subito a Barcellona lo scorso maggio. Una caduta che ha influenzato significativamente la stagione di Alex Marquez, proprio quando era al culmine della forma. "Mi sto ancora riprendendo; non è stato affatto facile", ha ammesso il pilota Gresini. "È successo in un momento clou: avevo appena vinto a Jerez. Tutto stava andando a meraviglia...".
Pian piano è riuscito a progredire e a ritrovare l'equilibrio di inizio campionato. Per questo motivo il secondo posto a Misano ha un significato ancora più particolare. "Tornare sul podio per la prima volta dopo la caduta è stato molto importante per me", ha ammesso l'alfiere di Cervera. "Spero di ottenere almeno un'altra vittoria in questa stagione. Voglio assolutamente continuare a imparare".

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Alex Marquez

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