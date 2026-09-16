La squadra australiana conferma l'attuale pilota anche per la stagione SBK 2027: una decisione che non sorprende, i risultati sono stati positivi finora.

Il team Superbike Advocates Racing è una sorpresa positiva del Mondiale 2026. Entrata in griglia all'ultimo momento e assente nel round di casa in Australia, la squadra fondata da Lecha Khouri si è ben comportata finora con il suo pilota Tommy Bridewell . Dopo un periodo iniziale di apprendimento, i risultati sono migliorati e il campione BSB 2023 è diventato una presenza abbastanza costante nella top 10.

Superbike Advocates Racing e Tommy Bridewell avanti insieme nel 2027

Sicuramente, il fatto di disporre della Ducati Panigale V4 è un grosso vantaggio, trattandosi della moto migliore della griglia SBK. Al tempo stesso, bisogna riconoscere che la formazione diretta dal team manager Alan Jackson ha lavorato bene. Qualche ritiro di troppo negli ultimi due round, però nel complesso il bilancio è positivo.

Il team Superbike Advocates Racing ha deciso di puntare su Bridewell anche per il Mondiale 2027: stamattina è arrivato il comunicato ufficiale inerente il rinnovo del contratto del 38enne pilota britannico. Quest'ultimo sta disputando la sua prima stagione da titolare nel campionato, dopo le apparizioni fatte da wild card e da sostituto in passato. In età avanzata, dopo tanta esperienza accumulata nel BSB, ha avuto una grande occasione nel WorldSBK e non l'ha sprecata. Molti erano scettici e credevano anche avrebbe fallito , Tommy ha convinto Khouri a confermarlo anche per il 2027.

Nella classifica generale è quindicesimo con 63 punti, a -18 da Tarran Mackenzie, altro ducatista che guida per un team privato (MGM Optical Express). Al momento, Bridewell è quello messo peggio tra i piloti Ducati, negli ultimi tre round del calendario SBK 2026 cercherà di scavalcare lo scozzese e di avvicinarsi alla top 10.

Le parole di Lee Khouri e del pilota

Lee Khouri - “Tommy è stato una parte enorme dei nostri progressi nella nostra prima stagione mondiale SBK, e continuare insieme nel 2027 è stata una decisione facile. Abbiamo sempre detto che abbiamo fondato questa squadra come famiglia, e continueremo questo viaggio come famiglia. Siamo partiti da zero con l’ambizione di combattere davanti e abbiamo fatto progressi incredibili, c’è ancora molto altro da fare. Sono orgoglioso che Tommy continui questo percorso con noi, e siamo entusiasti di quello che porterà il 2027”.

Tommy Bridewell - “Voglio ringraziare Lee e il team per questa straordinaria opportunità. Penso che abbiamo avuto una fantastica stagione di debutto nel WorldSBK e non vedo l'ora di consolidare il successo di quest'anno nel 2027. Avere l'opportunità di continuare e continuare a crescere con una squadra così grandiosa è un sogno che si avvera e portare avanti questa continuità nel 2027 sarà fondamentale. Ci sono alcuni cambiamenti all’orizzonte nel WorldSBK in termini di gomme e altri aspetti, ma l’intero team ha gli occhi puntati sullo stesso obiettivo: fare il meglio possibile. Il primo obiettivo è ovviamente quello di completare la stagione 2026 nel modo migliore possibile. Poi penso che avremo forse un giorno di riposo dopo aver tagliato il traguardo a Jerez prima che inizino i lavori in preparazione per il 2027. Non vedo l’ora”.