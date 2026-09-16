Joan Mir, qualcosa non va: stop medico, c'è Nakagami nel GP Austria

Joan Mir non disputerà il GP in Austria: servono ulteriori controlli per capire la causa dei problemi di salute riportati a Misano.

Vi avevamo accennato di Joan Mir e di problemi fisici non chiari comparsi nel corso del fine settimana a Misano. Di oggi la notizia che il pilota Honda HRC non disputerà il GP Austria del prossimo weekend, ma verrà sostituito dal tester Takaaki Nakagami, chiamato quindi in corsa al posto dello spagnolo. Rimane il mistero sulla situazione di Mir, che aveva dichiarato l'intenzione di sottoporsi a tutti gli esami necessari per chiarire la situazione e quindi agire di conseguenza per recuperare la forma fisica. Gli esami hanno rivelato valori fuori norma, servono quindi altri approfondimenti e, su consiglio medico, Mir non sarà a Spielberg per l'ultimo GP europeo prima delle trasferte asiatiche.

La nota Honda HRC su Joan Mir

Subito dopo il Gran Premio di San Marino, Joan Mir si è recato a Barcellona per sottoporsi a controlli medici volti a valutare le sue condizioni fisiche dopo il ritiro dalla gara di domenica. Esami approfonditi hanno rivelato parametri ematici alterati che richiedono ulteriori indagini e test.

A causa dei sintomi già manifestati in Italia e in assenza di una diagnosi precisa, lo staff medico di Mir gli ha consigliato di concentrarsi sul recupero e di ritirarsi dal campionato austriaco. Questo permetterà al numero 36 di riposare e di sottoporsi a ulteriori esami e accertamenti.

Reduce da una sessione di test al Mugello, il pilota di sviluppo Honda HRC Takaaki Nakagami salirà in sella alla Honda HRC Castrol RC213V per il weekend di Spielberg. Già previsto per i test post-gara di lunedì, questo cambio permetterà a Nakagami e alla HRC di continuare a testare la moto da 1000 cc e di prepararsi ulteriormente per la wild card del numero 30 al GP del Giappone.