Gli attuali piloti BMW Superbike stanno facendo fatica con la M 1000 RR, fanno commenti simili sulla situazione. Intanto, per Petrux sembra riaprirsi l'opzione MotoAmerica.

Il test fatto a Magny-Cours verso metà agosto non è servito sostanzialmente a nulla al team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK. Nel recente round in Francia i risultati sono stati pessimi sia con Miguel Oliveira sia con Danilo Petrucci . Aver avuto la possibilità di girare sulla pista meno di un mese prima del weekend di gara avrebbe dovuto dare un vantaggio, ma non è stato così: la spedizione francese è stata un totale fallimento per la squadra guidata dal team manager Shaun Muir.

Superbike, crisi BMW: Oliveira e Petrucci spiegano i problemi

Oliveira chiedere miglioramenti in ogni area della M 1000 RR, anche se sa qual è la principale nella quale disidererebbe vedere uno step già a breve termine: "Non si tratta di pochi decimi di secondo - riporta Speedweek - ma di molti decimi al giro. Non si tratta solo di un'area, ma di tutte, dove i nostri concorrenti sono un passo avanti a noi. Abbiamo individuato cosa possiamo fare. Un aspetto fondamentale per noi è migliorare il turning, stiamo perdendo molto tempo in quest'area. Il resto è una conseguenza di ciò. Per il prossimo anno, spero che la nostra moto sia un po' più facile da gestire, è dura da guidare e non posso permettermi di commettere errori".

Miguel Oliveira vuole una reazione BMW per il futuro

Margine di errore limitato alla guida della BMW, lo conferma anche Petrucci: "La moto ha una finestra di funzionamento ottimale molto ristretta - spiega - e, se si guida fuori da quella finestra, è difficile essere veloci. Non incolpo nessuno, ma semplicemente non riesco a ottenere il massimo da questa moto. Sono davvero triste, il team sta cercando di aiutarmi. Io e Miguel continuiamo a dire la stessa cosa. Non mi piace correre così: è imbarazzante per me e per la squadra".

I problemi sono noti nel box del team ROKiT BMW Motorrad, per il 2027 la situazione dovrebbe migliorare anche grazie a una moto evoluta che dovrebbe andare a risolvere i problemi o almeno una buona parte di essi. Da capire poi se le nuove gomme Michelin rappresenteranno un vantaggio o meno nel confronto con la concorrenza, Ducati in primis.

Petrux verso il ritorno nel MotoAmerica?

Oliveira ha ottenuto quattro podi con la M 1000 RR nel Mondiale Superbike 2026 e nel complesso ha convinto BMW, al punto da fargli firmare un contratto pluriennale con l'obiettivo di puntare al titolo . Invece, Petrucci non ha avuto acuti particolari e il prossimo anno il suo posto verrà preso da Brad Binder.

Danilo Petrucci verso il ritorno nel MotoAmerica?

È stata una decisione consensuale quella di non proseguire insieme nel WorldSBK, ma il pilota italiano ha anche spiegato che le parti stanno valutando la possibilità di continuare a collaborare in un altro campionato. Nel recente weekend Petrux è volato negli Stati Uniti, precisamente ad Austin, dove si è disputato il penultimo round del calendario del MotoAmerica 2026. Non è stato un viaggio che aveva come unico obiettivo quello di salutare qualche vecchio amico conosciuto durante la sua esperienza nella categoria Superbike nel 2022, quando si laureò vice-campione alla guida della Ducati Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing.

Come testimoniato da lui stesso tramite i social, al Circuit of the Americas è stato ospite di OrangeCat Racing, il team che BMW supporta nel campionato MotoAmerica Superbike e che potrebbe vincere il titolo con Sean Dylan Kelly. L'ex pilota Moto2 è l'attuale leader della classifica con un vantaggio di 26 punti su Bobby Fong (Attack Performance Progressive Yamaha Racing). Ce ne sono ancora 75 in palio nell'ultimo round al New Jersey Motorsports Park (25-27 settembre), dunque i giochi restano aperti.

Il compagno di squadra di Kelly è Jayson Uribe, sesto in classifica: proprio lui potrebbe fare spazio a Petrucci nel 2027. Tornare a correre nel MotoAmerica Superbike potrebbe essere una sfida stimolante per Petrux, che nel 2022 aveva lottato per il titolo con Jake Gagne fino all'ultimo round e che potrebbe avere di nuovo l'occasione di raggiungere l'obiettivo salendo sulla M 1000 RR del team OrangeCat.

Nota a margine: al COTA di Austin c'era anche Garrett Gerloff, altro pilota che corre nel Mondiale Superbike, nello specifico per il team Kawasaki. Lui in Texas è di casa, essendo nato in quello Stato ed essendo tornato a viverci dopo alcuni anni ad Andorra.