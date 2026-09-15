Salvo Sallustro è in Italia: l'ultimo aggiornamento sul pilota ferito al Manx GP

Salvo Sallustro è tornato in Italia: l'ultimo aggiornamento del pilota ferito gravemente al Manx GP circa un mese fa.

A quasi un mese dal grave incidente avvenuto al Manx GP, Salvo Sallustro è tornato in Italia ed è ora ricoverato in una struttura della nostra penisola per tutte le cure del caso. Un altro passo in un lungo ed impegnativo processo di riabilitazione, ora però con vicino tutti gli affetti e gli amici, oltre alla compagna che, assieme alla figlia piccola, non l'ha mai lasciato solo. Il nuovo annuncio è arrivato direttamente dalla famiglia, che ora può assisterlo da vicino dopo aver percorso migliaia di chilometri nell'isola britannica per stargli accanto soprattutto nei primi momenti critici, quando cioè s'è temuto il peggio, prima della buona notizia che Sallustro non era più in pericolo di vita.

Piccoli passi avanti

È stata un'edizione 2026 tragica, con due morti ed un terzo pilota, Sallustro appunto, da subito apparso in gravi condizioni, con numerosi traumi e fratture, e in condizioni critiche: inizialmente era stato ricoverato al Noble Hospital di Douglas, in seguito è stato trasferito all'Aintree Hospital di Liverpool. Ha dovuto già affrontare molti delicati interventi in tempi stretti per le fratture alla gamba destra e ad altre parti del corpo, ed era stato posto in coma farmacologico per 12 giorni, prima di essere risvegliato la scorsa settimana. Ora il pilota-carabiniere è in Italia, questo è solo un altro piccolo passetto in quello che, come detto inizialmente, è un lungo e difficile processo di recupero.