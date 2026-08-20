Manx GP, due morti in due giorni: Sam Naughton uscita fatale a Doran's Bend

Appena il tempo di piangere lo svizzero Mauro Poncini che dall'ìIsola di Man arriva notizia di un altro tragico incidente, sempre durante le qualifiche del Manx GP . La nuova vittima è Sam Naughton, 37 anni, di Castletown, una cittadina dell'Isola di Man.

A questa scia di lutti si aggiunge il drammatico incidente occorso domenica scorsa a Salvatore Sallustro, uscito a Geeba Bridge, poche curve dopo la partenza. Il pilota italiano al debutto sul Mountain Circuit è ancora ricoverato in condizioni serie ma stabili presso il Noble Hospital di Douglas, capitale dell'Isola di Man.

L'uscita fatale

Il nuovo tragico incidente è stato annunciato dagli organizzatori del Manx GP. Ricordiamo che si tratta dell'evento riservato ai piloti amatori o alle prime esperienze sui micidiali 60,6 chilometri del Mountain Course. In pratica è la serie di gare propedeutica al TT, un lasciapassare verso la massima espressione delle road racing. "Il Grande Prix di Manx è profondamente addolorato nell'annunciare che Sam Naughton, 37 anni, di Castletown, Isola di Man, è morto in un incidente durante la qualificazione del mercoledì pomeriggio al Grande Prix 2026. L'incidente è avvenuto a Doran's Bend, durante la terza sessione di qualificazione dell'evento. Avendo fatto il suo debutto nel 2025, Sam era aò secondo anno di competizione al Manx GP e era un concorrente regolare in numerosi altri eventi di road racing da quando ha iniziato a competere nel 2020. Il Manx GP esprime le sue più sentite condoglianze a sua moglie Charlotte, ai suoi figli Bonnie, Liam, Jesse e Parker, alla sua famiglia e ai suoi amici".

Un punto tragico

L'incidente si è verificato a Doran's Bend, il tratto molto tortuoso in avvicinamento a Kirk Michael, più o meno a metà del tracciato. E' la stessa identica curva dove maggio scorso era uscito Daniel Ingham , 33 anni, durante le prove Superbike del TT. Anche Ingham veniva dal ManxGP, avendo vinto nel 2024 la categoria più importante. Con tre piloti scomparsi in pochi mesi, questo 2026 è uno degli anni più tragici dell'intera storia del Mountain Course, dove si corre dal lontano 1907.

Sabato cominciano le gare

Le gare del Manx GP scatteranno sabato 22 agosto, insieme al Classic TT, la prestigiosa manifestazione riservata alle moto storiche che vedrà al via nelle varie categorie tutti i principalli nomi delle road races di questa epoca, a cominciare da Michael Dunlop, Re indiscusso dell'Isola dall'alto dei suoi 36 successi, gli ultimi tre conquistati al TT del giugno scorso.

Foto: Manx GP