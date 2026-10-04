Non è ancora matematicamente campione Moto3 : Maximo Quiles deve attendere (almeno) il GP Indonesia tra sette giorni, le combinazioni per farcela.

Maximo Quiles nella generale Moto3, è solo questione di tempo prima di chiudere i conti. Ma non oggi, non in Giappone. Al pupillo di Marc Marquez non bastava il 2° posto conquistato oggi, battuto di un soffio da David Almansa, ma Col vantaggio abissale che hanella generale Moto3, è solo questione di tempo prima di chiudere i conti. Ma non oggi, non in Giappone. Al pupillo di Marc Marquez non bastava il 2° posto conquistato oggi, battuto di un soffio da David Almansa, ma doveva anche guardare i risultati degli altri . Situazione certo molto più agevole tra sette giorni in Indonesia: gli basta chiudere con un margine di 125 punti, e ne vanta già 127 sul primo inseguitore! A cinque GP dalla fine della stagione 2026 sono rimasti in quattro matematicamente in lotta, anche se appunto Almansa è a -127, Alvaro Carpe è a -135 e Brian Uriarte è a -139. Numeri pazzeschi, ad indicare lo strapotere del leader Moto3, dal futuro già deciso in Moto2. Prima però bisogna completare l'opera in classe minore.

Maximo Quiles campione in Indonesia se...

Partiamo dallo scenario peggiore, che l'alfiere Aspar Team chiuda tra il 6° ed il 15° posto. Guardando la lista dei risultati finora, una cosa che è successa solamente una volta quest'anno. Nel GP d'Italia ha chiuso 11° e lontano dal podio, che invece ha messo a referto in tutti gli altri GP (tranne a Silverstone, quando s'è infortunato). In questo caso deve pensare a non perdere più di due punti rispetto ad Almansa, ma c'è da considerare anche Alvaro Carpe 3° nella generale, da cui non deve perdere più di 10 punti.

Lo scenario perfetto è vincere il prossimo GP, allora qualsiasi risultato degli altri piloti sarebbe totalmente ininfluente. Negli altri casi rimasti deve guardare i risultati di Almansa: col 2° posto, gli basta solo che l'avversario non vinca, col 3° posto l'avversario dev'essere massimo 4°, col 4° posto di Quiles Almansa deve finire non meglio di 4°, col 5° posto del leader Moto3 allora l'alfiere Intact GP non deve fare meglio di 4°. Insomma, le circostanze sono decisamente più favore del capoclassifica della generale per chiudere i conti.

La classifica Moto3 dopo il GP Giappone

Ancora una volta GP dominato dagli spagnoli: trionfa David Almansa per 46 millesimi su Maximo Quiles, terzo è Alvaro Carpe, 4° Brian Uriarte (nonostante un doppio Long Lap). A referto il miglior risultato del rookie finlandese Rico Salmela, 5° davanti a Matteo Bertelle, unico dei nostri al traguardo, mentre Guido Pini ha chiuso prematuramente per caduta.