Colpo di scena, Gonzalez guai in griglia! Si riaccende la Moto2, cos'è successo

Manuel Gonzalez non ha fortuna: un guaio tecnico appena prima del via compromette il suo GP in Giappone. E Guevara si avvicina nella generale Moto2

Tutti pronti per partire dopo il giro di ricognizione... Ed ecco il colpo di scena inatteso: Manuel Gonzalez alza la mano, qualcosa non va sulla sua KALEX ed è costretto a spingere via la moto dalla griglia, riportandola verso il box. Sembra un guaio alla frizione, la disperazione in Intact GP è lampante... Un colpo basso la partenza dalla pit lane, non va meglio in seguito: il leader Moto2 (cinque vittorie, l'ultima a Misano) fatica molto, non riesce ad andare oltre il 22° posto ed arriva quindi uno zero pesantissimo, davvero non ci voleva a questo punto della stagione. Il margine in particolare sul primo inseguitore Izan Guevara, già sceso a 35,5 punti dopo il GP Austria, si riduce ancora a 10,5 punti: la vittoria di Spielberg ed il bis subito dopo in questa gara in Giappone, firmate dal pilota Pramac Yamaha, riaprono con ancora più decisione la lotta al vertice della categoria. Con cinque GP rimasti, è ancora tutto in ballo.

La classifica Moto2 dopo il GP Giappone