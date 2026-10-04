MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Colpo di scena, Gonzalez guai in griglia! Si riaccende la Moto2, cos'è successo

In Pista
di Diana Tamantini
gonzalez-out-moto2-giappone
Seguici su Google News
Manuel Gonzalez non ha fortuna: un guaio tecnico appena prima del via compromette il suo GP in Giappone. E Guevara si avvicina nella generale Moto2.
Tutti pronti per partire dopo il giro di ricognizione... Ed ecco il colpo di scena inatteso: Manuel Gonzalez alza la mano, qualcosa non va sulla sua KALEX ed è costretto a spingere via la moto dalla griglia, riportandola verso il box. Sembra un guaio alla frizione, la disperazione in Intact GP è lampante... Un colpo basso la partenza dalla pit lane, non va meglio in seguito: il leader Moto2 (cinque vittorie, l'ultima a Misano) fatica molto, non riesce ad andare oltre il 22° posto ed arriva quindi uno zero pesantissimo, davvero non ci voleva a questo punto della stagione. Il margine in particolare sul primo inseguitore Izan Guevara, già sceso a 35,5 punti dopo il GP Austria, si riduce ancora a 10,5 punti: la vittoria di Spielberg ed il bis subito dopo in questa gara in Giappone, firmate dal pilota Pramac Yamaha, riaprono con ancora più decisione la lotta al vertice della categoria. Con cinque GP rimasti, è ancora tutto in ballo.
-> VIDEO Manuel Gonzalez, il problema in griglia di partenza che compromette la gara

La classifica Moto2 dopo il GP Giappone

Izan Guevara, ieri in pole position, si prende anche la vittoria di questa corsa a Motegi. Un risultato importantissimo: ha visto bene cos'è successo in griglia e ha sfruttato al massimo la situazione per riavvicinarsi sensibilmente al capoclassifica Moto2. Il futuro pilota Pramac Yamaha in MotoGP continua a far gioire la struttura in Moto2 e porta in altro anche la Boscoscuro, che quest'anno sembra la moto perfetta solamente per lui. Menzione per Tony Arbolino, presto in seconda posizione e sempre vicino a Guevara, anche se non abbastanza per attaccarlo. Centra però il primo podio con la KALEX di Fantic Racing (che lascerà a fine anno per Forward), un piccolo guizzo in una stagione difficile per il lombardo. Terza piazza finale per un sempre più solido Filip Salac, al quinto podio stagionale includendo la vittoria di Silverstone.

Leggi anche

Trionfo EWC e Moto2, ora il Mondiale: il periodo stellare di Milan PawelecTrionfo EWC e Moto2, ora il Mondiale: il periodo stellare di Milan Pawelec
Moto2 Motegi, Guevara cala il poker di pole con record: Gonzalez si salvaMoto2 Motegi, Guevara cala il poker di pole con record: Gonzalez si salva
Moto2

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

quiles-moto3
In Pista

Quiles, festa Moto3 rinviata: le combinazioni e il conto alla rovescia per l’Indonesia

SaveClip.App_833375461_18122490323297768_4743484073763247562_n_result
In Pista

Femminile Misano: Elisabetta Monti mette pressione a Josephine Bruno

Moto2 2026 Motegi: Izan Guevara in pole position
In Pista

Moto2 Motegi, Guevara cala il poker di pole con record: Gonzalez si salva

Altre notizie

Marc Marquez e Jorge Martin nella gara MotoGP a Motegi

MotoGP Giappone: Aprilia si arrende a Marquez, Bastianini show. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
quiles-moto3

Quiles, festa Moto3 rinviata: le combinazioni e il conto alla rovescia per l’Indonesia

In Pista
SaveClip.App_833375461_18122490323297768_4743484073763247562_n_result

Femminile Misano: Elisabetta Monti mette pressione a Josephine Bruno

In Pista
British Superbike: Ryde batte di nuovo Redding

Kyle Ryde dà la spallata al British Superbike. Scott Redding si arrende?

Superbike
italia-motocross-nazioni-2026

La Francia infiamma il MXoN, Italia solida: domani l’assalto decisivo, orari e diretta streaming

Motocross

Articoli popolari

Superbike: Alvaro Bautista diventa tester?

Bautista senza sella per il 2027: un costruttore cinese gli offrirà la Superbike del futuro?

Superbike
yamileth-abrego-dama-motocross (1)

Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Motocross
MotoGP 2026 Motegi: ecco la gomma di Bagnaia dopo undici giri di Sprint

Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata

MotoGP
rins-miller-yamaha-motogp

Rins e Miller, piccolo show e sorrisi per una Yamaha in sofferenza

MotoGP
British Superbike: Ryde batte di nuovo Redding

Kyle Ryde dà la spallata al British Superbike. Scott Redding si arrende?

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading