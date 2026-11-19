Marc Marquez arriva in Portogallo con il decimo titolo mondiale a portata di mano, l'ottavo nella classe regina. Ma il circuito che può incoronarlo è anche uno dei pochi dove non ha mai vinto. Il leader della MotoGP lo sa bene e alla vigilia del penultimo round stagionale ha scelto la linea della prudenza: nessun cambio di approccio, concentrazione massima e un passo alla volta.

Il catalano è partito dal bilancio del Qatar, dove ha chiuso con un primo e un secondo posto: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro in Qatar: su una pista dove in passato ho spesso faticato, abbiamo ottenuto due risultati solidi che ci hanno permesso di allungare ancora in campionato". Poi lo sguardo su Portimão: "Qui abbiamo la possibilità di chiudere i conti, ma non dobbiamo cambiare approccio: dobbiamo tenere i piedi per terra e dare il massimo passo dopo passo, dal venerdì fino alla gara di domenica. Il Portogallo è un circuito splendido, molto tecnico e impegnativo, dove finora non ho avuto molta fortuna, quindi la massima concentrazione è fondamentale"

Una pista che sulla carta è sua

Il paradosso è evidente. L'Autódromo Internacional do Algarve, con i suoi saliscendi e le curve tortuose, premia talento e fiducia, cioè le qualità che hanno fatto la carriera di Marquez. Eppure la storia racconta altro. Nel 2023 lo spagnolo aveva conquistato la pole e il podio nella Sprint, ma in gara aveva sbagliato la staccata della curva 3 nelle prime fasi, cadendo, fratturandosi il pollice e coinvolgendo Miguel Oliveira. Nel 2024, mentre viaggiava verso il quarto posto, era finito a terra dopo un contatto con Francesco Bagnaia.

Spesso, poi, a Portimão non c'era proprio. Nel 2020 era ancora fermo per la frattura dell'omero destro, nel 2022 aveva saltato la gara dopo la caduta nel warm up in Indonesia e lo scorso anno era assente per i problemi alla spalla rimediati sempre a Mandalika. L'unico ricordo dolce resta il 2021, con il ritorno in pista carico di emozione dopo il lungo stop.

Il fattore rischio e i test di Valencia

La cautela ha anche ragioni che vanno oltre il passato personale. La pista portoghese ha molte insidie: i punti di corda e le frenate cieche dovuti ai dislivelli e per le vie di fuga in ghiaia a sassi grossi, poco efficaci nel rallentare le moto e dolorose in caso di caduta. Negli ultimi anni Franco Morbidelli, Pol Espargaró e Raúl Fernández hanno pagato a caro prezzo i loro incidenti in Algarve. In una stagione in cui sette piloti della top 10 hanno saltato almeno un GP per infortunio, farsi male ora significherebbe compromettere anche i primi test ufficiali delle 850cc a Valencia.

Nel box Ducati Lenovo, intanto, accanto a Marquez non ci sarà Bagnaia, ancora alle prese con la frattura al piede rimediata a Lusail. Al suo posto debutta nel team ufficiale Iker Lecuona, vicecampione SBK: "Esordire con la squadra factory è la ciliegina sulla torta di questa stagione 2026", ha detto lo spagnolo, che ha dedicato un pensiero a Pecco augurandogli una pronta guarigione.