Manuel González può chiudere i conti già in Portogallo. Il pilota spagnolo del team IntactGP arriva a Portimão con 13,5 punti di vantaggio su Izan Guevara e con il primo match point per il titolo mondiale Moto2 , il primo della sua carriera. A rimescolare la classifica è stato il ritiro di Guevara nel Gran Premio del Qatar: ora González è a quota 286,5 punti, il rivale a 273.

Restano 50 punti in palio negli ultimi due round del 2026, Portimão (20-22 novembre) e Valencia (27-29 novembre). La corsa al titolo è ormai una questione a due tra spagnoli: Iván Ortolá è uscito matematicamente dai giochi già dopo il GP della Malesia. Il madrileno però non dipende solo da quello che riuscirà a fare con la sua Kalex, dovrà guardare anche il risultato del numero 28.

Le combinazioni per il titolo

Per festeggiare domenica 22 novembre, González deve uscire dalla gara con almeno 25,5 punti di margine, cioè guadagnarne altri 12 su Guevara. Il quarto posto è il risultato minimo per sperare. Questi gli scenari che gli consegnerebbero l'iride:

González vince: Guevara deve chiudere quarto o peggio

González secondo: Guevara deve essere ottavo o peggio

González terzo: Guevara deve finire dodicesimo o peggio

González quarto: Guevara deve chiudere quindicesimo o fuori dalla zona punti

Con un quinto posto o un piazzamento peggiore, oppure se Guevara limita i danni, tutto slitterà al gran finale di Valencia. Per prendersi la vetta della classifica dopo il GP del Portogallo, invece, Guevara dovrebbe recuperare almeno 14 punti. Gli scenari per Moto2 e MotoGP li avevamo già analizzati in Marquez e Gonzalez campioni a Portimão? Cosa deve succedere: combinazioni e orari del GP Portogallo

Portimão, una pista amica

I precedenti sorridono a González. Nel 2025 il tracciato portoghese fu l'unico dei tre appuntamenti finali in cui riuscì a stare davanti a Guevara, sesto contro decimo. Un anno prima, nel 2024, salì sul terzo gradino del podio mentre il rivale tagliò il traguardo in 22ª posizione. Nel 2022 e nel 2023 aveva chiuso entrambe le volte quinto.

La rivincita dopo Valencia 2025

C'è anche un conto aperto con il passato. La scorsa stagione il Mondiale Moto2 si decise proprio a Valencia, sul circuito Ricardo Tormo, dove Diogo Moreira si laureò campione proprio a spese di González. Stavolta lo spagnolo ha l'occasione di arrivare all'ultimo round con il lavoro già fatto. Se a Portimão qualcosa dovesse andare storto, l'appuntamento con la storia sarà rimandato di una settimana, proprio sulla pista che un anno fa gli tolse il sogno.