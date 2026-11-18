Stavolta a contraddire Valentino Rossi non è un rivale spagnolo, ma un pilota che per anni lo ha ammirato. Sylvain Guintoli, campione del mondo Superbike 2014 e oggi commentatore MotoGP, ha perso la pazienza davanti all'ennesimo attacco del Dottore a Marc Marquez. E non si limita a invitarlo a voltare pagina: secondo il francese, la ricostruzione di Rossi sul finale del Mondiale 2015 non regge alla prova delle immagini.

L'autobiografia riapre la ferita

Sono passati undici anni da Sepang, ma il pesarese non ha cambiato versione. Nella sua autobiografia, un volume da 464 pagine, Rossi torna sullo scontro che ha deciso il titolo 2015 e accusa Marquez di aver cercato di condizionare un campionato in cui lo spagnolo non era più in corsa. Una tesi che il nove volte iridato sostiene da oltre un decennio e che ha rilanciato anche durante gli impegni promozionali del libro.

Ospite del podcast Gas It Out, Guintoli non ha nascosto il fastidio. "Arriva un momento in cui bisogna andare oltre, no?", ha detto, prima di aggiungere una frecciata ironica sulla tempistica delle dichiarazioni: "Era su una tv nazionale per promuovere il suo nuovo libro, quindi bisogna pur essere un po' provocatori. Ma insomma, quanti libri deve vendere? Penso che se la caverà". Il sottinteso è chiaro: la polemica fa bene anche alle vendite.

Phillip Island 2015, il ripensamento di Guintoli

La parte più interessante, però, riguarda il merito della vicenda. Guintoli ammette di aver creduto a lungo alla versione di Rossi sul Gran Premio d'Australia 2015: "Ero convinto che fosse colpa di Marc Marquez". A fargli cambiare idea è stata una conversazione con Neil Hodgson, che gli ha suggerito di riguardare la gara con attenzione. Ero un enorme tifoso di Rossi all'epoca, visto tutto quello che aveva ottenuto. Ne ero convinto, e poi ho rivisto tutto. Marc Marquez non ostacola in nulla Valentino Rossi.

Secondo il francese, se qualcuno ha dato fastidio a Rossi quel giorno è stato un altro pilota: "Se qualcuno disturba Rossi, è proprio Iannone che va dappertutto". Il risultato di quella gara vide Marquez vincere davanti a Jorge Lorenzo, con Andrea Iannone terzo e Rossi quarto. Una classifica che da sola non dimostra le intenzioni di nessuno, ma per Guintoli le immagini smentiscono la teoria del complotto.

Sepang, l'escalation partita dalle parole

Quando corrono a Sepang, lui raddoppia gli sforzi per attaccarlo perché lo ha fatto arrabbiare", ha spiegato il francese. In sostanza, Rossi avrebbe contribuito a innescare lo scontro che ancora oggi denuncia. Il vero errore, nella lettura di Guintoli, arriva pochi giorni dopo. Alla vigilia del GP di Malesia Rossi accusò pubblicamente Marquez di favorire Lorenzo, e quell'attacco verbale avrebbe cambiato il clima in pista tra i due. ", ha spiegato il francese. In sostanza, Rossi avrebbe contribuito a innescare lo scontro che ancora oggi denuncia.

Una presa di posizione che pesa proprio perché arriva da un ex ammiratore del Dottore. Difficile che basti a chiudere una rivalità che, a undici anni di distanza, continua a dividere il paddock e i tifosi.