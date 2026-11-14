Valentino Rossi, la sindrome della sconfitta e il boicottaggio alla MotoGP

Fra una settimana Marc Marquez festeggerà il decimo titolo Mondiale, l'ottavo in MotoGP, mettendo il sigillo alla parabola del pilota più forte di questa epoca, e forse di tutte. Supererà Valentino Rossi , fermo a nove titoli. Ma Italia nessuno parla di corse, tantomeno dell'icona Ducati.

Nei giorni scorsi Valentino Rossi ha presentato la sua biografia e qualcuno ci ha visto una sospetta sincronia temporale con la consacrazione del grande nemico catalano. Cioè: tu vincerai nel silenzio, perchè stanno di nuovo parlando tutti di me. Potrebbe essere stata studiata a tavolino, ma bisogna precisare che novembre è il mese di punta per le novità più attese delle case editrici. Quindi magari è solo una questione di strategia editoriale, non di rivalità ancestrali.

C'era già stato Giacomo Agostini

Amplificato da un apparato mediatico come al solito assolutamente accondiscendente, Valentino Rossi non ha sfruttato la ribalta per ricordare quello che è stato, cioè un campione superlativo e il personaggio che a cavallo del millennio ha riportato il motociclismo sulla bocca di tutta Italia. Inciso: non è una novità. Già negli anni 60-70 Giacomo Agostini aveva fatto innamorare l'Italia, più di Valentino Rossi. Ago ha girato cinque film da protagonista, i fotoromanzi con lui nei panni di latin lover erano un fenomeno di costume. Giacomo era il sex simbol che Valentino Rossi non è mai stato. Quindi il motociclismo è stato uno sport mainstream ben prima che arrivasse Vale: ma vallo a raccontare agli adulatori con il microfono.

Una narrazione stonata

Quello che ha colpito di più il popolo degli appassionati di moto, me compreso, è stata la linea di racconto che Valentino Rossi ha deliberatamente proposto. Avrebbe potuto parlare dei suoi nove Mondiali, dei 115 GP vinti, del trionfo alla 8 ore di Suzuka del 2001, quando sotto il palco di Suzuka venne osannato da migliaia di giapponesi come fosse una rockstar. Sarebbe stato fighissimo sentirgli raccontare vent'anni di carriera, di sfide, di sorpassi magici. E anche di quanto ha rappresentato per l'immaginario in quel periodo: un personaggio planetario, capace di portare il motomondiale in una dimensione diversa. Invece no, ha scelto di concentrarsi sull'odiato nemico, Marc Marquez, e sul mondiale 2015 che avrebbe potuto vincere e invece finì nelle mani di Jorge Lorenzo. Ma, a dire di Valentino, perchè Marquez lo fece deliberatamente perdere nel famigerato GP Malesia, durante il quale lui stesso sferrò il calcetto al catalano costatogli la retrocessione in griglia nella gara finale di Valencia. Una scorrettezza che lui oggi nega, con il corollario della compiacenza che promoter e autorità sportiva avrebbero avuto per spagnoli. Così, invece che ripercorrere una carriera leggendaria, ha sfogliato il manuale del perdente in voga in tutti gli sport: l'avversario ha barato, non era fallo e il sistema è marcio.

La sconfitta che non passa

Si dice che il tempo lenisca le ferite e lasci sfumare le amarezze. Ma per Valentino Rossi di certo non funziona, perchè dalla rassegna stampa degli ultimi giorni emerge un VR46 ancora incazzato nero. Scegliendo questa linea ha acceso tutto il can can mediatico sulla sua sconfitta più bruciante e non sulla grandezza del personaggio. Un autogol clamoroso. Chissà come se la ride Marc Marquez, ripensando che a distanza di undici anni all'avversario di un tempo non è ancora passata.

La demolizione di Marc Marquez

Fino a qui sono fatti da piloti: Valentino Rossi ha il pieno diritto di presentare il suo personaggio e la sua biografia come vuole, anche se a tanti non è sembrata la scelta più razionale. Quello che invece stona è il processo di demolizione che VR46 ha innescato da undici anni a questa parte a danno di Marc Marquez. Ripetere all'infinitop "mi ha fatto perdere", è "un pilota scorretto", "corre senza rispetto", amplificato da gran parte dei media compiacenti, specie lato TV, ha trasformato semplici (e comprensibili) opinioni del pilota sconfitto in verità assolute. Chi conosce le corse sa bene che le cose sono andate diversamente, e anche che Rossi ha vinto l'ultimo Mondiale MotoGP nel 2009, quindi da lì in poi ha perso da Casey Stoner, Jorge Lorenzo e ovviamente contro Marc Marquez. Questo dice l'albo d'oro, cioè l'evidenza definitiva. Ma il pubblico occasionale ci ha creduto eccome: "se vince Marquez, il baro, io la MotoGP non la guardo più". Infatti la MotoGP in Italia è uscita da tempo dall'elenco degli sport più seguiti.

Rossi contro la MotoGP

si è forte, ma però...". A maggior ragione adesso che Valentino Rossi ha riacceso prepotentemente la polemica indicando al ludibrio generale il pilota che, secondo lui, non gioca pulito. La cosa che fa strano è che Valentino Rossi è proprietario di un team in MotoGP, quindi - come si dice - è uno stakeholder del campionato, in virtù di accordi milionari con chi lo promuove, cioè gli americani di Liberty Media. Il cortocircuito è servito. Fra una settimana a Portimao, quando Marc Marquez salirà nell'Olimpo trionfando con un braccio più piccolo dell'altro con la Ducati meno competitiva dell'Aprilia, ci toccherà sentire e leggere lo stesso ritornello: "". A maggior ragione adesso che Valentino Rossi ha riacceso prepotentemente la polemica indicando al ludibrio generale il pilota che, secondo lui, non gioca pulito. La cosa che fa strano è che Valentino Rossi è proprietario di un team in MotoGP, quindi - come si dice - è unodel campionato, in virtù di accordi milionari con chi lo promuove, cioè gli americani di Liberty Media. Il cortocircuito è servito.

Foto: Instagram/ValeYellow46