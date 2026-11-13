Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Rilancio Honda, test a Sepang: Jonathan Rea in pista con Aleix Espargaro

MotoGP
di Matteo Bellan
La Honda CBR1000RR-R Superbike di Jonathan Rea con il numero 65 nel test a Sepang
MotoGP-Honda: Honda al lavoro a Sepang con Espargaro e Rea
Seguici su Google News
HRC vuole rilanciarsi alla grande nel 2027 e ha lavorato in Malesia per farsi trovare più pronta possibile alla prossima stagione: arriverà finalmente una svolta totale?
Anni al di sotto delle aspettative, ma Honda sta lavorando intensamente per tornare protagonista sia in MotoGP sia nel Mondiale Superbike. Nella top class ci saranno un nuovo regolamento tecnico e Pirelli come nuovo fornitore di gomme, ripartire da zero offre una grande occasione per tornare nelle posizioni che contano dopo stagioni con pochi exploit.
Nel campionato delle derivate di serie ci saranno alcune novità regolamentari, ma anche Michelin al posto di Pirelli a fornire gli pneumatici alla griglia. E il team HRC porterà in pista una nuova CBR10000RR-R che dovrebbe rappresentare un grosso passo in avanti rispetto al modello utilizzato fino allo scorso campionato SBK.

MotoGP, Espargaro con la Honda 850 a Sepang

Aleix Espargaro pilota tester Honda HRC seduto con maglia e cappello bianchi addosso
Aleix Espargaro: in Malesia nuovi km con la Honda 850
La stagione MotoGP è ancora in corso, mancano due gran premi prima del test a Valencia del 1° dicembre nel quale tutti i piloti saliranno sui prototipi 2027 con motori 850cc, aerodinamica ridotta, dispositivi di altezza assenti e le già citate gomme Pirelli. Qualcuno ha già avuto l'occasione di provarli, ma quasi tutti coloro che l'anno prossimo cambieranno colori devono attendere l'appuntamento al circuito Ricardo Tormo di inizio dicembre.
Nel frattempo, non mancano i test privati da parte dei costruttori MotoGP. Se Ducati, Aprilia e KTM sono andate a Jerez, invece Honda ha girato a Sepang con il tester Aleix Espargaro. La Malesia è il luogo che ospiterà anche lo shakedown (29-30 gennaio) e il primo test ufficiale (31 gennaio-1 febbraio) del 2027, oltre che il quartultimo GP del calendario (22-24 ottobre). Espargaro, che ha superato le conseguenze dell'ultimo infortunio, ha macinato chilometri e ha portato nuove informazioni al test team HRC. È una fase importante, l'obiettivo è consegnare ai piloti titolari un prototipo con una buona base già dal test di Valencia, anche se è chiaro che poi ci sarà comunque tanto lavoro da fare in vista del 2027.

SBK, Rea testa la nuova CBR1000RR-R in Malesia

A condividere la pista di Sepang con Espargaro c'era anche Jonathan Rea, concentrato sullo sviluppo della nuova CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition, l'ultimo gioiello Honda creato per avere una svolta nel Mondiale Superbike. Il sei volte campione del mondo l'aveva già testata a Jerez assieme alla coppia titolare Dixon-Chantra, farlo su un altro circuito consente di raccogliere ulteriori dati che saranno utili per apportare miglioramenti.
In SBK la situazione è ancora più complicata rispetto a quella presente in MotoGP, l'ultimo titolo mondiale risale al 2007 (campione James Toseland) e l'ultima vittoria al 2016 (Nicky Hayden nella Gara 2 bagnata a Sepang). Honda ha deciso di impegnarsi ancora di più nel campionato delle derivate di serie, la nuova moto ne è una prova. A dicembre (9-10 dicembre) ci sarà un test molto importante a Valencia, un'occasione di confronto con la concorrenza per capire meglio la situazione e continuare a lavorare in ottica 2027.

Leggi anche

SBK, Jake Dixon sogna in grande con la nuova Honda: "Vogliamo vincere"SBK, Jake Dixon sogna in grande con la nuova Honda: "Vogliamo vincere"
Honda CBR1000RR-R SP 2027, la rivoluzione parte dalla Superbike: prima la moto da gara, poi quella di serieHonda CBR1000RR-R SP 2027, la rivoluzione parte dalla Superbike: prima la moto da gara, poi quella di serie
-> Segui Corsedimoto anche sulla pagina Instagram
Honda HRC

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

La scalata di Marc Marquez: dalle vacanze negate al patrimonio da 80 milioni

MotoGP: Pecco Bagnaia riuscirà a chiudere il Mondiale '26?
MotoGP

Dall'Igna su Bagnaia: "Vogliamo dargli l'addio che merita"

MotoGP: Bulega svetta nei test con le 850 a Jerez
MotoGP

Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro

Altre notizie

Marc Marquez

La scalata di Marc Marquez: dalle vacanze negate al patrimonio da 80 milioni

MotoGP
MotoGP: Pecco Bagnaia riuscirà a chiudere il Mondiale '26?

Dall'Igna su Bagnaia: "Vogliamo dargli l'addio che merita"

MotoGP
Racing Bulls

Formula 1: Lawson e Lindblad rinnovano con la Racing Bulls

Formula 1
YAMAHA_YE-01_RacingConcept_MXoN

Motocross elettrico, tra curiosità e scetticismo: perché la MXGP può attendere

Motocross
MotoGP: Bulega svetta nei test con le 850 a Jerez

Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro

MotoGP

Articoli popolari

Marquez Marc

Marc Marquez 'decacampione': quanto guadagnerà nel 2026

MotoGP
Superbike: Andrea Iannone, la sirena British Superbike

Andrea Iannone senza fine: il richiamo della sirena British Superbike

Superbike
Valentino Rossi e Francesca Novello

Scontro Rossi-Marquez, il retroscena su Francesca: "Non fare scherzi!"

MotoGP
MotoGP: L'eventuale ritiro di Marc Marquez terrorizza il paddock

Marquez campione e poi il ritiro? In MotoGP cresce la paura

MotoGP
MotoGP: Bulega svetta nei test con le 850 a Jerez

Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading