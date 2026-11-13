HRC vuole rilanciarsi alla grande nel 2027 e ha lavorato in Malesia per farsi trovare più pronta possibile alla prossima stagione: arriverà finalmente una svolta totale?

Anni al di sotto delle aspettative, ma Honda sta lavorando intensamente per tornare protagonista sia in MotoGP sia nel Mondiale Superbike. Nella top class ci saranno un nuovo regolamento tecnico e Pirelli come nuovo fornitore di gomme, ripartire da zero offre una grande occasione per tornare nelle posizioni che contano dopo stagioni con pochi exploit.

Nel campionato delle derivate di serie ci saranno alcune novità regolamentari, ma anche Michelin al posto di Pirelli a fornire gli pneumatici alla griglia. E il team HRC porterà in pista una nuova CBR10000RR-R che dovrebbe rappresentare un grosso passo in avanti rispetto al modello utilizzato fino allo scorso campionato SBK.

MotoGP, Espargaro con la Honda 850 a Sepang

Aleix Espargaro: in Malesia nuovi km con la Honda 850

La stagione MotoGP è ancora in corso, mancano due gran premi prima del test a Valencia del 1° dicembre nel quale tutti i piloti saliranno sui prototipi 2027 con motori 850cc, aerodinamica ridotta, dispositivi di altezza assenti e le già citate gomme Pirelli. Qualcuno ha già avuto l'occasione di provarli, ma quasi tutti coloro che l'anno prossimo cambieranno colori devono attendere l'appuntamento al circuito Ricardo Tormo di inizio dicembre.

Nel frattempo, non mancano i test privati da parte dei costruttori MotoGP. Se Ducati, Aprilia e KTM sono andate a Jerez, invece Honda ha girato a Sepang con il tester Aleix Espargaro. La Malesia è il luogo che ospiterà anche lo shakedown (29-30 gennaio) e il primo test ufficiale (31 gennaio-1 febbraio) del 2027, oltre che il quartultimo GP del calendario (22-24 ottobre). Espargaro, che ha superato le conseguenze dell'ultimo infortunio, ha macinato chilometri e ha portato nuove informazioni al test team HRC. È una fase importante, l'obiettivo è consegnare ai piloti titolari un prototipo con una buona base già dal test di Valencia, anche se è chiaro che poi ci sarà comunque tanto lavoro da fare in vista del 2027.

SBK, Rea testa la nuova CBR1000RR-R in Malesia

A condividere la pista di Sepang con Espargaro c'era anche Jonathan Rea, concentrato sullo sviluppo della nuova CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition, l'ultimo gioiello Honda creato per avere una svolta nel Mondiale Superbike. Il sei volte campione del mondo l'aveva già testata a Jerez assieme alla coppia titolare Dixon-Chantra, farlo su un altro circuito consente di raccogliere ulteriori dati che saranno utili per apportare miglioramenti.

In SBK la situazione è ancora più complicata rispetto a quella presente in MotoGP, l'ultimo titolo mondiale risale al 2007 (campione James Toseland) e l'ultima vittoria al 2016 (Nicky Hayden nella Gara 2 bagnata a Sepang). Honda ha deciso di impegnarsi ancora di più nel campionato delle derivate di serie, la nuova moto ne è una prova. A dicembre (9-10 dicembre) ci sarà un test molto importante a Valencia, un'occasione di confronto con la concorrenza per capire meglio la situazione e continuare a lavorare in ottica 2027.