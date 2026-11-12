Motocross elettrico, tra curiosità e scetticismo: perché la MXGP può attendere

MX elettriche: i giovani le promuovono, i piloti tradizionali storcono il naso. Ma il Mondiale può attendere.

In occasione del Motocross delle Nazioni abbiamo visto una prima uscita delle MX elettriche. Solo dei giri dimostrativi da parte di due modelli Yamaha e Honda, ma è stata la prima comparsa su un palcoscenico internazionale ( ve ne abbiamo parlato qui ). Anche il Motocross sta lentamente virando verso l'ipotesi elettrica? Un po' tutti i marchi stanno sfornando modelli a zero emissioni, l'EICMA appena concluso è stato una vetrina importante in questo senso. Non spaventatevi, non è certo il momento di pensare ad una sostituzione totale, piuttosto sembra una sorta di "esperimento parallelo" al motore termico, anche per valutare il gradimento del pubblico. Probabilmente prendendo appunti anche dal finale inglorioso della MotoE , "costola elettrica" della MotoGP. Chiaramente non manca chi boccia senza appello l'idea e chi invece osserva con curiosità la situazione.

Elettrico e Motocross possono andare d'accordo?

Come detto, quasi tutti i costruttori stanno investendo nella realizzazione di prototipi elettrici, i big in particolare non vogliono farsi trovare impreparati. Vi abbiamo citato Honda e Yamaha, ma il primo caso eclatante rimane la Stark VARG: non è stata la prima moto da cross in assoluto, ma è stata la prima "rivoluzione" per potenza elevata con un peso contenuto, l'aspetto che ha fatto più scalpore però è il carattere racing che le ha permesso di stare al passo delle moto da cross termiche tradizionali da 450. Di recente anche BMW Motorrad ha avviato una collaborazione tecnica per sviluppare e quindi arrivare in futuro a produrre nuove moto da cross a batteria.

Il Mondiale deve attendere

Ricerca, lavoro ed evoluzione non si fermano mai, ma certo prima di pensare ad un palcoscenico internazionale ce ne vorrà molto di tempo... C'è infatti stata una brusca frenata sul piano agonistico di livello mondiale per un semplice motivo: le case costruttrici hanno notato che questa tecnologia elettrica è ancora molto acerba, non in grado quindi di gareggiare ad altissimi livelli contro le storiche moto a benzina. Nel 2024 era stato annunciato l'arrivo di un campionato MXEP , "costola elettrica" della MXGP , per la stagione 2026, quindi quest'anno, ma a settembre 2025 il progetto è stato congelato, o meglio annullato, per il forte calo di interesse e per il disimpegno dei costruttori per i motivi già citati.

Ai più giovani ed agli amatori però piace!

Professionisti e amatori "tradizionali" sono molto scettici, interesse in forte crescita invece tra giovanissimi e neofiti, che apprezzano ad esempio la facilità di guida. Chi le prova resta quasi sempre colpito dalla coppia istantanea e dalla possibilità di cucirsi l'erogazione su misura, mentre l'assenza di frizione e cambio permette di concentrarsi esclusivamente sulle traiettorie, sulla postura e sui salti. Anche l'assenza di rumore non dispiace, soprattutto per chi gira in piste private vicino ai centri abitati, visto che si riducono drasticamente le lamentele (in costante aumento) per i rumori. C'è anche il vantaggio economico per la ridotta manutenzione meccanica: non dover cambiare olio, filtri dell'aria o rifare pistoni e valvole nel lungo periodo è un grande vantaggio.

C'è chi storce il naso

Come tutto, chiaramente non mancano i contro, in questo caso proprio non vuole saperne di questa nuova tecnologia. L'assenza di rumore apprezzata da una parte è impossibile da concepire per altri, che considerano il rumore dello scarico, le vibrazioni, la gestione manuale di frizione e marce come un aspetto fondamentale del divertimento e della percezione della velocità. Un aspetto negativo più prettamente tecnico è la limitata durata della batteria in caso di allenamento intenso, visto che si scarica molto rapidamente. Doversi fermare per ricaricare viene percepito da molti come una contraddizione rispetto al "classico" pieno di benzina delle moto tradizionali. Insomma, il futuro è ancora ricco di punti di domanda.