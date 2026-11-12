Formula 1: Lawson e Lindblad rinnovano con la Racing Bulls

Un altro pezzo del puzzle è stato svelato, Liam Lawson ha rinnovato con la Racing Bulls e sarà dunque presente sulla griglia 2027.

La scuderia di Faenza dopo un’attesa quasi estenuante ha rinnovato il contratto del neozelandese che quest’anno sta mettendo in campo una crescita importante. Il pilota più volte aveva denunciato che ancora il team B della Red Bull non gli aveva fatto sapere niente e la scuderia dal canto suo aveva dichiarato che non voleva arrivare a conclusioni affrettate.

La Racing Bulls riconferma entrambi i piloti

La conferma di Arvid Lindblad era quasi certa, infatti, il pilota academy della Red Bull era certo del suo posto anche nel 2027. Questo perché la squadra anglo-austriaca punta molto su di lui per il futuro, anche se ad oggi, deve ancora crescere. Lawson invece, pareva in uscita per far posto a Nikola Tsolov, il nuovo talento della famiglia Red Bull. I risultati del pilota oceanico sono stati talmente positivi che non si poteva non riconfermarlo. Liam sa che quando si è sotto contratto con la Red Bull tutto può succedere, ma l’uscita di Helmut Marko ha decisamente cambiato il modo di lavorare della scuderia di Milton Keynes.

Lawson una conferma che passa dai risultati

Il mondiale 2026 ha ridato vigore a Lawson dopo un 2025 dove era partito come compagno di Max Verstappen in Red Bull. Nel giro di due gare però, Liam si è visto soffiare via il suo posto da Yuki Tsunoda ed è tornato in Racing Bulls. Il neozelandese ci ha messo tutto lo scorso anno per ritrovarsi, ora è un talento vero. Al momento è nono nel Mondiale con 89 punti, più del doppio dello scorso anno, Ha avuto anche la possibilità di correre di nuovo con Red Bull, sostituendo l'infortunato Isack Hadjar. Lawson ha mostrato solidità ed ha aiutato non poco il team di Faenza.

La Racing Bulls aveva bisogno di stabilità

Questo 2026 si sta concludendo molto ben per la Racing Bulls che al momento è quinta nel Mondiale Costruttori. Nessuno immaginava che la squadra emiliana potesse essere così avanti, addirittura sopra alla Alpine. Lawson è stata una costante, andando moltissime volte a punti. Lindblad ha sofferto in alcune piste mentre in altre, ha mostrato tutto il suo talento. Una coppia, dunque, su cui ripartire per il 2027, sapendo che Tsolov vuole un posto ma dovrà aspettare. Paradossalmente gli conviene non vincere il Titolo Formula 2 così da poterci ricorrere e poi entrare nella griglia più importante al Mondo nel 2028. Il giovane bulgaro sarà comunque il terzo pilota della squadra nella prossima stagione.

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FOTO: Formula 1