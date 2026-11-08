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Pioggia e caos a Interlagos: Norris conquista la pole, Antonelli brilla e Hamilton e Verstappen partono dal fondo

Formula 1
di Riccardo Ventura
Norris
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Interlagos ci regala una qualifica spettacolare, rimandata di un ora e mezza per la pioggia abbondante caduta sul circuito. La qualifica sotto il diluvio dà spettacolo.
Lando Norris è stato il più lesto in una Q3 durata appena 5 minuti per il ritorno della pioggia aumentata con visibilità ormai ridottissima. Norris è stato impeccabile ed è la sua 20esima Pole raggiungendo così Valteri Bottas e Damon Hill. Secondo e furioso c’è George Russell con la Mercerdes per un errore di strategia. Russell scatterà tuttavia settimo per via di una penalità. Seconda fila per Andrea Kimi Antonelli che partirà secondo, mentre il quarto crono è per Charles Leclerc che però va in penalità anche lui. Il monegasco, infatti, sconta 10 posizioni e scatterà quattordicesimo.

Partiranno dal fondo Hamilton e Verstappen 

Liam Lawson sale così in seconda fila dopo aver fatto segnare il sesto crono. Dietro il neozelandese della Racing Bulls troviamo la AUDI di Nico Hulkenberg. Il tedesco si è divertito ed ha fatto segnare in Q1 e Q2 più volte il miglior tempo. Settimo Isack Hadjar che però scatta quinto e si è piazzato davanti ad Oliver Bearman che partirà settimo. Nono f Fernando Alonso che quindi partirà dalla ottava casella davanti ad Alexander Albon con la Williams.
Rafael Camara al debutto ha causato a pochi minuti dalla fine della Q2 una bandiera rossa mentre cercava di entrare in Q3. Il brasiliano anche con questo errore è stato uno dei grandi protagonisti di questa qualifica, perché al debutto ha stupito. La pioggia battente non lo ha scomposto riuscendo a passare la Q1. Verstappen non ha preso parte alla Q2 dopo aver passato il taglio per cercare di risparmiare un set di gomme wet e intermedie per la gara. L’olandese come sappiamo scatterà dal fondo, perché ha sostituito tutta la power unit della sua Red Bull. Lewis Hamilton ha fatto la stessa cosa ma ha voluto fare un tempo per finire davanti al rivale. SuperMax ed Hamilton ci potrebbero regalare una gara esaltante.

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Foto: social Formula 1
Lando Norris

diRiccardo Ventura

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