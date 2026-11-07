Il road racing europeo ha già il suo programma per la prossima stagione. L'International Road Racing Championship (IRRC) ha presentato il calendario 2027: cinque fine settimana di gara, due manche per ciascun appuntamento, apertura in Olanda a inizio maggio e chiusura, come da tradizione, sul Frohburger Dreieck in Germania a metà settembre.

Stiamo parlando della serie europea di corse su strada: si svolge su tracciati di norma aperti alla circolazione stradale. Il campionato richiama ogni anno gli specialisti di questo genere di corse, con tutti i rischi del caso: Frogburg è il tracciato dove nel 2024 abbiamo perso il nostro carissimo Luca Salvadori.

Una tempistica tutt'altro che scontata: sono passate appena sette settimane dall'ultimo atto della stagione 2026. Gli organizzatori della serie, sempre più seguita in tutta Europa, rivendicano un rapporto con i promoter dei singoli eventi che va avanti da oltre vent'anni, ed è proprio questa collaborazione consolidata ad aver permesso di chiudere il quadro così in fretta. Piloti, squadre e appassionati possono quindi iniziare fin da ora a organizzare il proprio 2027.

Da Hengelo alla doppia tappa ceca

Si comincia all'inizio di maggio a Hengelo, nei Paesi Bassi, dove il Varsselring (4,878 chilometri) ospiterà le prime due gare dell'anno. Tre settimane più tardi la carovana si sposterà in Repubblica Ceca, sul circuito stradale di Horice, per il primo dei due appuntamenti in terra ceca.

Dopo una pausa di sette settimane, infatti, l'IRRC tornerà per la seconda volta nella zona ai piedi dei Monti dei Giganti. Una doppia presenza che conferma quanto quella regione sia centrale per il campionato, che proprio dalla Repubblica Ceca pesca molti dei suoi protagonisti.

Chimay può già emettere i verdetti

Il quarto round è fissato per l'ultimo weekend di luglio a Chimay, in Belgio. Il tracciato belga è velocissimo e potrebbe già indirizzare in modo decisivo la corsa a uno o più titoli. L'ultima parola spetterà comunque al Frohburger Dreieck, 4,8 chilometri di asfalto che a metà settembre ospiteranno la finale tedesca.

Proprio a Frohburg, lo scorso settembre, sono stati incoronati i campioni 2026. Nella neonata classe Sportbike ha vinto Jamie Williams, pilota dell'Isola di Man, davanti all'olandese Wally Jacobs e al ceco Patrik Serbousek. Nella Supersport ha invece fatto festa per la settima volta Marek Cerveny, che ha completato un podio tutto ceco con Petr Najman e Matej Vit alle sue spalle.

Il format resta quindi invariato: cinque weekend, dieci manche in totale. Il conto alla rovescia verso Hengelo è già partito.