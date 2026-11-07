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BSA raddoppia la Bantam a EICMA 2026: Bobber 350 monoposto e Scrambler 350, arrivo nel 2027

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: BSA Bobber 350
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Stesso cuore, due caratteri agli antipodi. BSA ha portato a EICMA 2026 le nuove Bantam Bobber 350 e Bantam Scrambler 350, due modelli che allargano la famiglia Bantam e che sono attesi sul mercato nel 2027. Il marchio britannico li ha riuniti sotto il concetto di "Dual Rebellion": da una parte una custom bassa e monoposto, dall'altra una scrambler pensata per uscire dall'asfalto.
Il lancio arriva nel percorso di rilancio della Casa inglese, tornata in vita grazie agli investimenti del gruppo indiano Mahindra, che in gamma aveva già Gold Star, Scrambler 650 e Bantam 350. Le due novità condividono il monocilindrico da 334 cc raffreddato a liquido con distribuzione bialbero, declinato però in modo specifico per ciascun modello.

Bantam Bobber 350, la custom da guidare da soli

La Bobber è l'interpretazione più intima del progetto: sella singola, linea bassa, carrozzeria ridotta all'essenziale e una posizione di guida rilassata che richiama le classiche preparazioni bobber. Il dato che salta all'occhio è l'altezza della sella, fissata a 742 mm: un valore che rende la moto facile da gestire da fermi e che può convincere chi vuole appoggiare bene i piedi a terra.
Il monocilindrico eroga 28,2 CV e 26,4 Nm di coppia massima, numeri che collocano la Bobber tra le proposte d'ingresso nel mondo custom. La ciclistica prevede forcella telescopica all'anteriore e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico, mentre l'ABS è a doppio canale.

La versione SP punta sull'estetica

Accanto alla versione standard, a Rho è comparsa anche la Bantam Bobber 350 SP, dove la sigla sta per Special Parts. Qui cambiano finiture e alcuni componenti: cromature scure, forcella a steli rovesciati color oro, ruote a raggi da 16 pollici con anteriore più largo e strumentazione TFT a colori.

Scrambler 350, l'anima avventurosa

L'altra metà della "Dual Rebellion" è la Bantam Scrambler 350, che guarda al mondo adventure e nasce per alternare il traffico cittadino alle uscite su sterrati e strade bianche. BSA ha scelto quindi di sdoppiare la stessa base tecnica su due pubblici diversi, chi cerca stile e chi cerca versatilità.
Per entrambe il debutto commerciale è fissato al 2027. I listini non sono ancora noti: per il mercato spagnolo, riferisce Motosan, i prezzi devono ancora essere annunciati, e resta da capire quando BSA scoprirà le carte anche per l'Italia.
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