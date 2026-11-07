Bantam Bobber 350 e Bantam Scrambler 350, due modelli che allargano la famiglia Bantam e che sono attesi sul mercato nel 2027. Il marchio britannico li ha riuniti sotto il concetto di "Dual Rebellion": da una parte una custom bassa e monoposto, dall'altra una scrambler pensata per uscire dall'asfalto. Stesso cuore, due caratteri agli antipodi. BSA ha portato a EICMA 2026 le nuove, due modelli che allargano la famiglia Bantam e che sono attesi sul mercato nel 2027. Il marchio britannico li ha riuniti sotto il concetto di "Dual Rebellion": da una parte una custom bassa e monoposto, dall'altra una scrambler pensata per uscire dall'asfalto.

Il lancio arriva nel percorso di rilancio della Casa inglese, tornata in vita grazie agli investimenti del gruppo indiano Mahindra , che in gamma aveva già Gold Star, Scrambler 650 e Bantam 350. Le due novità condividono il monocilindrico da 334 cc raffreddato a liquido con distribuzione bialbero, declinato però in modo specifico per ciascun modello.

Bantam Bobber 350, la custom da guidare da soli

La Bobber è l'interpretazione più intima del progetto: sella singola, linea bassa, carrozzeria ridotta all'essenziale e una posizione di guida rilassata che richiama le classiche preparazioni bobber. Il dato che salta all'occhio è l'altezza della sella, fissata a 742 mm: un valore che rende la moto facile da gestire da fermi e che può convincere chi vuole appoggiare bene i piedi a terra.

Il monocilindrico eroga 28,2 CV e 26,4 Nm di coppia massima, numeri che collocano la Bobber tra le proposte d'ingresso nel mondo custom. La ciclistica prevede forcella telescopica all'anteriore e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico, mentre l'ABS è a doppio canale.

La versione SP punta sull'estetica

Accanto alla versione standard, a Rho è comparsa anche la Bantam Bobber 350 SP, dove la sigla sta per Special Parts. Qui cambiano finiture e alcuni componenti: cromature scure, forcella a steli rovesciati color oro, ruote a raggi da 16 pollici con anteriore più largo e strumentazione TFT a colori.

Scrambler 350, l'anima avventurosa

L'altra metà della "Dual Rebellion" è la Bantam Scrambler 350, che guarda al mondo adventure e nasce per alternare il traffico cittadino alle uscite su sterrati e strade bianche. BSA ha scelto quindi di sdoppiare la stessa base tecnica su due pubblici diversi, chi cerca stile e chi cerca versatilità.

Per entrambe il debutto commerciale è fissato al 2027. I listini non sono ancora noti: per il mercato spagnolo, riferisce Motosan, i prezzi devono ancora essere annunciati, e resta da capire quando BSA scoprirà le carte anche per l'Italia.