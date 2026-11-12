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SBK, Xavi Vierge come Iker Lecuona: una Ducati per rinascere

Superbike
di Matteo Bellan
Xavi Vierge sulla Ducati Panigale V4 R Superbike del team Barni Racing
SBK, Xavi Vierge a caccia di rilancio: la Ducati di Barni è l'occasione giusta
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Il catalano è stato scaricato da Yamaha, ma è caduto decisamente in piedi: con la Panigale V4 R potrà puntare a risultati migliori rispetto agli scorsi anni di SBK.
È sotto gli occhi di tutti che il passaggio da Honda a Ducati abbia cambiato la carriera di Iker Lecuona nel Mondiale Superbike. È lo stesso che si aspetta Xavi Vierge. Dopo quattro anni nel team HRC (proprio con Lecuona) e uno con la squadra ufficiale Yamaha, nel 2027 il 29enne nato a Barcellona sarà alla guida di una Panigale V4 R del team Barni. Sostituirà il connazionale Alvaro Bautista, ancora alla ricerca di una sistemazione per l'anno prossimo.

Da Yamaha a Ducati: Vierge cerca una svolta

Xavi Vierge in sella alla Ducati Panigale V4 R SBK del Barni Spark Racing Team
Prima Honda, poi Yamaha e ora Ducati: Vierge è sulla moto giusta
Anche se a Lecuona è andata ancora meglio, approdando nel team ufficiale Aruba Ducati, anche Vierge può ritenersi fortunato. La squadra indipendente di Marco Barnabò ha dimostrato di saper conquistare risultati molto importanti. Nel 2026 si è laureata per il terzo anno di fila come migliore formazione indipendente del campionato mondiale SBK. Nella classifica a squadre generale è arrivata seconda, battuta solo da Aruba Ducati e davanti a tutte le altre strutture ufficiali. Con Yari Montella, miglior pilota indipendente, è anche riuscita ad avere per la prima volta un pilota al terzo posto della classifica generale.
Vierge approda in ambiente più familiare rispetto a quelli a cui era abituato negli scorsi anni, però al tempo stesso nel box Barni c'è anche una gran voglia di fare risultati e nulla viene lasciato al caso. Barnabò investe tanto per mettere i suoi piloti nella condizione di essere competitivi ed è convinto di poter far brillare anche il catalano, che nei suoi cinque anni di Superbike ha conquistato un solo podio.

Voglia di rivincita verso l'ex team?

Pur essendosi fatto apprezzare umanamente e professionalmente da Yamaha in un anno molto difficile per la casa di Iwata, alla fine non gli è stato rinnovato il contratto: il suo posto verrà preso da Jack Miller, in arrivo dalla MotoGP. Considerando che ha ottenuto una Ducati, Vierge non può avere rimpianti per essere stato "scaricato". Cercherà di fare del suo meglio per dimostrare tutto il suo potenziale, cosa che non gli è stata possibile né con la Honda CBR1000RR-R né con la Yamaha R1.
Sa di avere una grande occasione, forse l'ultima nel Mondiale Superbike, e vuole dare il massimo per avere successo con il team Barni. Lecuona ha sfruttato la sua nel 2026 e ha ottenuto un rinnovo del contratto con scadenza 2028, Vierge proverà a imitarlo. Intanto, lui e Montella hanno guidato la Panigale V4 S ad Aragon, in attesa del test in programma a Valencia a dicembre, quando il catalano proverà per la prima volta la V4 R.

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Xavi Vierge

diMatteo Bellan

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