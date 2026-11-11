Álvaro Bautista non ha ancora deciso cosa farà nel 2027, ma una cosa l'ha messa in chiaro: nel Mondiale Superbike non si sente alla pari con gli avversari. Quindi potrebbe approdare in campionati alternativi.

Dal palco dell'EICMA 2026, intervistato da WorldSBK, il pilota spagnolo è tornato sulla regola del peso con parole pesanti, parlando apertamente di discriminazione legata alle sue caratteristiche fisiche. La situazione è nota: dal 2024 lo spagnolo è costretto a correre con 5-6 chili di zavorra, causa la regola del peso limite di minito 80 chili per pilota, incluso l'abbigliamento da gara. E' stata introdotta dopo le due stagioni di dominio assoluto con la Ducati ufficiale, e colpisce unicamente Bautista.

Il numero 19 di Talavera de la Reina ha spiegato di voler continuare a correre, perché sta bene fisicamente e mentalmente e sente di avere ancora la velocità. Ma non a qualsiasi condizione: vuole un campionato che gli piaccia e in cui sentirsi nella stessa situazione degli altri. Per la risposta definitiva bisognerà aspettare qualche mese.

Il nodo della regola del peso

Da quando è stato introdotto il regolamento sul peso minimo combinato tra pilota e moto, Bautista ha dovuto fare i conti con difficoltà evidenti. Ed è proprio questo il punto su cui ha insistito di più. Secondo lo spagnolo, negli ultimi anni non è stato messo nelle stesse condizioni dei rivali, e il tentativo durato tre stagioni non ha cambiato la sostanza delle cose.

"In Superbike, credo che negli ultimi anni non sia stato nella stessa situazione degli altri piloti con la regola del peso. Mi sento un po' discriminato per le mie condizioni fisiche". Poi l'aggiunta che spiega il suo stato d'animo: "Voglio godermi la moto, è quello che ho fatto per tutta la vita. Voglio dare il massimo, voglio essere nelle stesse condizioni degli altri piloti. Tutto qui".

Una stagione in salita, chiusa in crescendo

Il bilancio del 2026 è quello di un'annata complicata. Bautista ha cambiato moto e squadra e a metà stagione si è anche infortunato. Nella parte finale però la musica è cambiata: nell'ultimo round a Jerez ha chiuso quarto in entrambe le gare lunghe. "Finire la stagione in modo positivo è sempre meglio. Forse è arrivato troppo tardi", ha ammesso, dicendosi orgoglioso di non essersi mai perso d'animo anche nei momenti peggiori.

Proprio quel finale gli lascia un pizzico di amarezza: avrebbe voluto proseguire su quella tendenza e migliorare gara dopo gara, invece il campionato si è fermato sul più bello.

Decisione nei prossimi mesi