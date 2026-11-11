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Norton cambia rotta: «Non vogliamo essere una Ducati britannica». Il capo design spiega la nuova identità

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Norton "Non vogliamo essere la Ducati britannica"
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Norton vuole tornare tra i grandi costruttori, ma senza diventare la copia di qualcun altro e senza rifugiarsi nella nostalgia.
È il messaggio che arriva da EICMA 2026, dove il marchio britannico ha raccontato la sua nuova fase attraverso le parole di Simon Skinner, responsabile del design, in un'intervista esclusiva concessa ai colleghi Motosan. "Non vogliamo essere la Ducati britannica": un'affermazione che pesa, perché arriva da una casa che di storia ne ha da vendere e che proprio per questo rischia di restarne prigioniera. Skinner la vede in modo opposto: il passato è un patrimonio da far evolvere, non un modello da replicare.

Il DNA sì, le forme del passato no

Il concetto chiave è la distinzione tra marchio e stile. "Non guardiamo indietro in termini di design. Guardiamo al passato per quanto riguarda il marchio, il DNA che ha reso famosa Norton", ha spiegato Skinner. Quello che la casa vuole recuperare non sono le linee delle moto che l'hanno resa celebre, ma lo spirito che le aveva prodotte: innovazione, tecnologia, la capacità di arrivare prima degli altri.
Il designer ha chiamato in causa anche il fondatore dell'azienda, immaginando cosa penserebbe di questa nuova Norton: "Se potesse guardarci adesso, non vorrebbe che costruissimo moto antiche. Vorrebbe che facessimo motociclette moderne, moto nuove, e che fossimo leader, non inseguitori".
Norton: tante novità ad Eicma 2026

Quattro parole per una moto pulita

La strategia stilistica ruota attorno a quattro principi: modernità, integrazione, carattere e connessione. Il metodo di lavoro descritto da Skinner è quasi una sottrazione continua: per ogni linea e ogni dettaglio il team si chiede se serva davvero e se porti valore. L'obiettivo è una moto essenziale, in cui nulla sia lì per caso.
"È molto facile aggiungere linee. La cosa davvero difficile è ottenere superfici belle", ha ammesso il responsabile del design. Per questo, secondo Skinner, le nuove Norton rendono meno in foto, soprattutto nelle colorazioni argento, dove possono sembrare più piatte del reale: volumi e proporzioni si apprezzano davvero solo dal vivo.

TVS e le corse sullo sfondo

Il colloquio non si è fermato all'estetica. Skinner ha toccato anche il tema dei motociclisti più giovani, il sostegno del gruppo TVS e l'ipotesi di un ritorno alle competizioni, il capitolo che più interessa chi segue le corse. Su quest'ultimo punto, per un marchio con il passato sportivo di Norton, sarà interessante capire nei prossimi mesi se alle parole seguiranno progetti concreti.
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