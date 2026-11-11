Non è stata la Honda a tradirlo, ma il suo braccio. Diogo Moreira ha spiegato che il ritiro nel Gran Premio del Qatar è legato a una vecchia ferita al gomito, rimediata in una caduta al Sachsenring quando correva ancora in Moto2. Il rookie brasiliano del team LCR assicura però di poter tornare in forma piena già a Portimao.

Il sospetto di un guasto tecnico era più che legittimo. Johann Zarco aveva già avuto problemi alla moto in Australia e in Malesia, e quello di Lusail è stato un weekend complicato per tutta la Casa giapponese. Invece il 22enne ha chiarito subito che il problema era fisico: "Ho dovuto ritirarmi perché perdevo forza nel braccio", ha raccontato a Paddock-GP.

Un dolore iniziato già in Malesia

Il quadro lo ha descritto lo stesso Moreira. "L'anno scorso ho avuto una caduta al Sachsenring. Il problema principale adesso è il nervo del gomito". Un fastidio che si trascina da settimane e che la trasferta asiatica ha peggiorato. In Malesia il dolore si era fatto sentire il sabato, ma il pilota aveva comunque preso il via della gara. In Qatar invece è comparso già al venerdì.

Il brasiliano punta il dito anche sul calendario e sul tipo di piste. "Al momento ci sono semplicemente tantissimi giorni in moto, e poi Malesia e Qatar sono piste con tante curve a destra. Questa è anche una pista fisicamente impegnativa", ha spiegato. Un tema che va oltre il suo caso: il ritmo serrato della stagione MotoGP pesa sul fisico dei piloti, e nel 2027 il calendario sarà ancora più fitto.

Dalla Sprint in rimonta alla resa in gara

A Lusail il weekend era partito in salita, dopo una trasferta oltreoceano che gli aveva regalato anche il primo podio in MotoGP. Moreira aveva chiuso il venerdì al 17° posto, mancando l'accesso diretto alla Q2, e si era qualificato 16°. Nella Sprint del sabato aveva gestito bene l'arrivo della pioggia, risalendo fino alla decima posizione. "Nella Sprint l'ho sentito negli ultimi giri, domenica era impossibile. Sentivo il dolore", ha ammesso.

In gara era partito bene, guadagnando terreno fino all'11° posto. Dal sesto giro però è cominciato il lento scivolamento indietro: al 14° passaggio era 15°, con il solo Jake Dixon alle spalle, e poco dopo è stato superato anche dal compagno di marca. Al giro 16 dei 22 previsti Moreira è rientrato ai box. "Qui ho avuto grandi difficoltà. Ero molto contratto in moto, e alla fine della gara è andata ancora peggio", ha aggiunto.

Honda in emergenza, l'obiettivo è Portimao

Il suo stop si somma a un momento difficile per gli uomini Honda. Joan Mir non ha preso parte al GP del Qatar per malattia, mentre Luca Marini ha dovuto rinunciare dopo il warm-up per una ricaduta di un'infezione virale. Al traguardo della domenica sono arrivati Zarco, nono, e Dixon, 14°.

Moreira guarda già avanti. "Ora abbiamo una settimana per riposare e continuare ad allenarci. Sono sicuro che a Portimao andrà di nuovo meglio", ha detto, prima di fissare l'obiettivo: "Ora devo recuperare e a Portimao sarò di nuovo al 100 per cento". Il GP del Portogallo dirà se il riposo sarà bastato a rimettere a posto il gomito.